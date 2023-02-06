دور افتاده ترین مناطق ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام ظهر دوشنبه در بدو ورود به شهرستان هلیلان، به مزار شامخ شهدا در این شهرستان ادای احترام کرد و سپس در آئین بهره برداری پروژه گازرسانی به ۸ روستای دهستان زردلان گرمسیری حضور یافت.

استاندار ایلام در این آئین ضمن گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: در زردلان گرمسیری ۳۱ میلیارد تومان پیمان منعقد شده که در حال انجام است و این پروژه جزو مصوبات سفر رئیس جمهوری بود.

وی با اشاره به خدمات نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، افزود: نظام اسلامی ایران برگرفته از آرا مردمی است که در دور افتاده‌ترین مردم از نعمت گاز برخوردار می‌شوند و سیاست این نظام کاملاً با نظام طاغوت متفاوت است.

استاندار ایلام گفت: از پیمانکاران و پرسنل شرکت گاز که جهادی عمل کردند و در طول یکسال در هلیلان ۱۴ روستا را به شبکه سراسری گاز متصل کردند قدردانی می‌کنم.

با بهره برداری از این پروژه تعداد ۲۷۰ خانوار در شهرستان از نعمت گاز بهره مند می‌شوند.

کل اعتبار این پروژه ۲۳ میلیارد تومان و طول کل شبکه ۷۳ کیلومتر است که اسفند ۱۴۰۰ عملیات آن آغاز شده است.

زیارت قبور شهدا، افتتاح گازرسانی به روستاهای زردلان گرمسیری، افتتاح نمونه مدارس، افتتاح نمونه زمین چمن در روستای سرچم، دیدار با خانواده شهدا، افتتاح طرح بسته بندی علوفه دام در شهرک صنعتی، افتتاح نمونه منزل احداثی مسکن محرومین، افتتاح فاز یک مجتمع رفاهی تفریحی نشمیل در شهر توحید، کلنگ زنی خانه بهداشت روستای دارپروشه، کلنگ زنی مجتمع آبرسانی داجیوند، دیدار با معتمدین و بزرگان شهرستان در نشست شورای اداری از جمله برنامه‌های سفر یک روزه بهرام نیا به شهرستان هلیلان است.