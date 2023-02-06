به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر دوشنبه در واگذاری اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر گیلان در لاهیجان، اظهار کرد: عملکرد مدیران در راستای خدمت به مردم و پیاده سازی رویکردهای دولت سیزدهم ستودنی است.

وی با بیان اینکه حق مردم باید به آنها داده شود، افزود: واگذاری اسناد غصب شده پهلوی به مردم در حال انجام است.

استاندار گیلان با بیان اینکه انسجام، همدلی و همراهی منجر به گره گشایی در کارهای مردم می‌شود، گفت: ارائه خدمات دهی به مردم باید با نگاه همدلانه توأم باشد تا به نتیجه ختم شود.

عباسی با بیان اینکه شاخص برخورداری و ارائه امکانات را بر اساس محرومیت‌ها ترسیم کنید، اضافه کرد: دولت سیزدهم در راستای محرومیت زدایی گام‌های مؤثری برداشته و این مهم باید به صورت جدی در گیلان و از سوی دستگاه‌ها پیگیری شود.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه مدیریت جهادی آب، افزود: نگاه جهادی به حل مشکلات نتیجه بخش است.

استاندار گیلان با بیان اینکه دولت در مهار تورم گام مثبتی برداشته است، گفت: برخی اقدامات و برنامه‌ها دراز مدت بوده و نتایج آن در سیر زمان ظهور و نمود پیدا می‌کند.

عباسی با اشاره به پای کار بودن دولت سیزدهم در حل مشکلات مردم، بیان کرد: مدیران استان باید رویکرد دولت سیزدهم را در حل مشکلات مردم پیاده سازی کنند.