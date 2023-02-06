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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۴۸

همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت؛

تحویل ۲۰۷۲ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در گیلان

تحویل ۲۰۷۲ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در گیلان

لاهیجان- ۲۰۷۲ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در سطح گیلان همزمان با دهه فجر واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر دوشنبه همزمان دهه مبارک فجر، تعداد ۲۰۷۲ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان گیلان به صورت متمرکز با حضور استاندار و جمعی از مدیران استانی در لاهیجان به مردم داده شد.

گفته می‌شود برای ساخت این تعداد واحد مسکونی طرح ملی مسکن روستایی ۸۸۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان هزینه شده است.

از مجموع ۲۰۷۲ واحد مسکونی روستایی، تعداد ۱۰۳ واحد مسکونی با اعتبار ۴۴ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومان سهم شهرستان لاهیجان بوده است که با حضور استاندار و جمعی از مدیران استانی به مردم تحویل داده شد.

کد مطلب 5702085

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