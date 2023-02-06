بخش مراقبت های ویژه اطفال بیمارستان شهدای پارس آباد افتتاح شد

سهند راست منش مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر، بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (ان. آ. سی.یو) بیمارستان شهدای پارس آباد که مجهز به جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات مراقبت از نوزادان میباشد با حضور معاون توسعه منابع انسانی استانداری اردبیل و جمعی از مسئولین شهرستان افتتاح شد.
وی گفت: این مرکز که کار خود را با ۷ تخت آغاز کرده است که میتواند بخشی از نوزادانی را که در بدو تولد دچار مشکلات تنفسی هستند تحت درمان قرار دهد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان پارس آباد افزود: با راه اندازی این بخش ۴۰ درصد از اعزامها به مرکز استان کاهش پیدا میکند و باعث کاهش مرگ و میر نوزادان میشود.
راست منش ادامه داد: عدم وجود این بخش که همیشه یکی از دغدغههای پزشکان متخصص زنان و زایمان و مسئولین بیمارستان بوده که با بهسازی و تجهیز این بخش درمانی، این مشکل برطرف و در خود بیمارستان درمان میشوند.
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