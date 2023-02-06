آغاز فعالیت سامانه بارشی از امروز در کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از دادههای هواشناسی سامانهای بارشی از ظهر امروز تا اواسط روز پنجشنبه جو منطقه را تحت تأثیر قرار داده و به تناوب سبب وزش باد و بارش برف و باران در استان کرمانشاه میشود.
وی با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان کرمانشاه، افزود: بارش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در نیمه غربی و نواحی شمالی استان کرمانشاه نمود بیشتری خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به دلیل نفوذ جریانهای شمالی و سرد شدن لایههای زیرین جو، بارش علاوه بر نواحی سردسیر و گردنههای برفگیر، به تدریج در مناطق معتدل نیز به شکل برف مشاهده خواهد شد.
دولتشاهی بیان کرد: وزش باد طی ساعاتی از اواخر وقت امروز و فردا (سه شنبه) نسبتاً شدید خواهد بود و سبب نفوذ غبار بخصوص به نواحی غربی استان کرمانشاه میگردد.
وی ادامه داد: همچنین متوسط دمای هوا از روز چهارشنبه تا پایان هفته به تدریج کاهش مییابد و کاهش دما که شرایط را برای تشکیل مه به ویژه در اوایل روز و در مناطق سردسیر و معتدل فراهم میکند، در روزهای جمعه و شنبه محسوس خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: لغزندگی جادهها، احتمال کولاک برف بخصوص در گردنههای برفگیر، کاهش دید و کندی در تردد وسایل نقلیه و احتمال لغو پرواز از مخاطرات احتمالی است.
وی عنوان کرد: احتیاط در رانندگی، پرهیز از سفرهای غیر ضرور، پرهیز از کوهنوردی، همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی هنگام سفر، آمادگی دستگاههای اجرایی برای برف روبی و بازگشایی مسیرها، مدیریت مصرف انرژی از توصیههای هواشناسی برای این مدت خواهد بود.
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