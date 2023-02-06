بارش برف و باران تا صبح چهارشنبه در کهگیلویه و بویراحمدادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از صبح چهارشنبه نوزدهم بهمن، وضعیت هوا تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی بیان داشت: این سامانه بارشی در مناطق مستعد و ارتفاعات به صورت برف خواهد بود و با کاسته شدن آن به تدریج هوا صاف می‌شود.

کرمی اظهار داشت: کاهش دما و مه صبحگاهی بعد از پایان این سامانه بارشی، بر بیشتر مناطق استان حاکم است.

وی امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۱۹ درجه سانتی گراد را گرم‌ترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته عنوان کرد و گفت: همچنین مارگون با دمای منفی یک درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته در استان بود.