۲۳ فیلم جشنواره فجر در شیراز اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قانعی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جشنواره فیلم فجر بیان کرد: بیست و دومین دوره جشنواره فیلم فجر در استان فارس از تاریخ ١٧ لغایت ٢۴ بهمن ماه در شیراز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: استان فارس جز استان‌های پیشرو در برگزاری جشنواره فیلم فجر بوده و امسال نیز تلاش شده تا متناسب با شأن جشنواره بیست و دوم این جشنواره در شیراز برگزار شود.

قانعی تاکید کرد: اضافه کردن تالار بزرگ حافظ از جمله موضوعاتی است که تلاش‌های زیادی برای این بخش صورت گرفت و سیستم پخش و پرده نمایش این تالار تعویض شده تا کیفیت پخش فیلم‌ها در این تالار افزایش یابد.

او خاطرنشان کرد: علاوه بر تالارحافظ سایر سالن‌های سینماهای سطح شهر شیراز نظیر سینما سعدی و مجموعه فرهنگی هنر شهر آفتاب نیز نسبت به پخش فیلم‌های جشنواره فیلم فجر اقدام خواهند کرد.

به گفته این مقام مسئول تمامی فیلم‌های که در بخش سودای سیمرغ حضور داشته‌اند در شیراز اکران خواهد شد و ٢٣ فیلم جشنواره فجر در شیراز اکران خواهند شد.

موسوی نژاد معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این جلسه گفت: ۶۵ سانس پخش فیلم‌های دهه فجر در استان فارس رزرو شده اما این سانس‌ها تا ٧١ سانس افزوده خواهد شد و اگر استقبال بیشتر باشد سانس‌ها نیز افزایش خواهد یافت.