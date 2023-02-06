مصرف آب در روستاهای استان زنجان بی رویه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی بعد از ظهر دوشنبه در آئین افتتاح طرحهای شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، گفت: در آینده اصلیترین مسئله جمهوری اسلامی، آب خواهد بود.
وی ابراز کرد: همه افراد باید در مصرف، نگهداری و استحصال آب کوشش کنیم زیرا در این خصوص معقولانه رفتار نمیکنیم.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان به مصرف بیرویه آب در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و گفت: متأسفانه ۳۰ درصد جمعیت استان زنجان در روستا و ۷۰ درصد در شهرها هستند که طبق آمارهای موجود ۳۰ مصرف آب در جمعیت روستایی برابر با جمعیت شهری است که در این زمینه تمهیداتی باید اندیشیده شود.
خاتمی تاکید کرد: مصرف، نگهداری و استحصال آب در زنجان معقولانه نیست بنابراین باید شهروندان در این خصوص مدیریت لازم را مد نظر قرار دهند.
وی بر لزوم مدیریت مصرف آب در استان تاکید کرد و گفت: برای مقابله با بحران کم آبی همه باید همکاری کنند.
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