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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۰۴

۷۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرهای دالاهو و پاوه کشف شد

۷۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرهای دالاهو و پاوه کشف شد

کرمانشاه- هفت هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرستان‌های دالاهو و پاوه با تلاش ماموران انتظامی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدی کرد اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی بالاطاق حین کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بازرسی آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی‌های انجام گرفته از خودروهای توقیفی چهار هزار و ۶۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی دالاهو در پایان از دستگیری از ۲ نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی برای صدور احکام لازم خبر داد.

همچنین سرهنگ فضل اله پرنو بیان کرد: مأموران ایستگاه بازرسی ملندر حین کنترل خودروهای عبوری به چهار دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بازرسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروهای توقیفی ۲ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت و بنزین به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی پاوه در پایان از دستگیری هشت نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی برای صدور احکام لازم خبر داد.

کد مطلب 5702178

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