مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های شهریار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و همزمان با ایام الله دهه فجر آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه‌های شهریار با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی با حضور محسن نایبی معاون امنیتی، انتظامی استانداری تهران آغاز شد.

بر اساس این گزارش معاون استاندار تهران در اولین برنامه حضور خود در شهریار شرکت حمل و نقل ریلی غرب استان تهران را افتتاح کرد.

گفتنی است که در این مراسم امیرعباس شفیع زاده فرماندار شهرستان شهریار، گلی کانی فرماندار شهرقدس، کریمی فرماندار ملارد، حق وردی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، شهرداران، مدیران ادارات و دستگاه‌ها حضور دارند.