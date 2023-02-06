به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر غلامی ظهر دوشنبه در جمع نوجوانان معتکف در مسجد امام علی (ع) شهرک کارشناسان اردبیل، در سخنانی به فضیلت آئین اعتکاف در تقرب به درگاه الهی اشاره و اظهار کرد: ماه رجب، از نیکوترین ماهها و متعلق به ذات باری تعالی است و روزهای اعتکاف از برترین ایام این ماه برای بهره مندی از نعمتها و موهبت الهی است.
وی افزود: اعتکاف، هم خود عبادت است و هم ترکیبی است از عبادتهایی دیگر از جمله ماندن در مسجد و میهمانی در خانه خدا، روزه داری، قرآن و ذکر و دعا، نماز شب و شب زنده داری، توبه و استغفار که انجام این اعمال عبادی برای کسب فیوضات الهی سفارش شده و هر جوانی را به هدف والای خویش نزدیک میسازد.
رئیس مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل افزود: بسیاری از جوانانی که در ضیافت الهی اعتکاف شرکت میکنند، قصدشان الگوگیری از معصومان (ع) و تفکر درباره خود و خدای خویش بوده و در تلاشند تا از اخلاقهای منفی یا نیک خویش آگاهی یابند و استعدادهایی که از طرف خداوند درون آنها نهفته شده است، شکوفا شود.
حجت الاسلام غلامی در توصیه به نوجوانان در حفظ برکات اعتکاف در زندگی گفت: اگر بعد از اعتکاف توجه به پروردگار متعال را حفظ کرده و در این راه تلاش کردیم، اثربخش خواهد بود و میتواند ما را به مقامات عالیه برساند ولی اگر استقامت نداشتیم اثری هم نمیکند.
وی تاکید کرد: اثر گذاری و حفظ حال و هوای اعتکاف در انسان نیازمند استقامت و پایداری در اعمال است که حتی به گفته عرفا تداعی حالات اعتکاف و اعمال دینی هم عبادت است.
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