برهم زدن نظم استعماری جهان سلطه در منطقه از دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی عصر دوشنبه در همایش «ایران استوار، ۴۴ سال افتخار» که در سالن اجتماعات بانک ملی برگزار شد ضمن تسلیت وفات حضرت زینب (س) اظهار کرد: با الگوگیری از سفیران نهضت کربلا، امروز نیازمند کسانی هستیم که با بررسی علل وقوع انقلاب مقایسه دوران گذشته و امروز و دستاوردهای ۴۴ ساله نظام مقدس اسلامی را تبیین کنند.

امام پناهی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی امروز از ژاندارم ۴۴ سال پیش و محافظ منافع غرب، به ایرانی مدافع منافع ملی و اثرگذار در روابط بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل شده‌ایم، افزود: از مهمترین و ماندگارترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و در عین حال دردناک‌ترین آنها برای غرب، برهم زدن نظم استعماری جهان سلطه در منطقه و فراهم آوردن زمینه خروج خفت بار و دائمی آن از خاورمیانه است.

وی با اشاره به تهیه و انتشار مطالب گزینشی، بزرگنمایی کمبودها و حذف دستاوردهای درخشان فرزندان ایران اسلامی در حوزه‌های گوناگون از سوی مافیای رسانه‌ای غرب، گفت: خود این کشورها با مشکلات بسیار بیشتر و بزرگ‌تری در درون مرزهای خود مواجه اند و دستاوردهای جمهوری اسلامی در زمینه رفع کمبودها و رساندن امکانات به دورترین نقاط جمعیتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته در دنیا بی‌نظیر است.

فرماندار رشت افزود: با توجه به تمام دشمنی‌ها و تحریم‌های ظالمانه، شاهدیم که فرزندان ملت ایران هر روز گامی رو به جلو در راه توسعه میهن برمی‌دارند و امروز تنها در بخش مرکزی شهرستان رشت، حدود ۶۴ میلیارد تومان طرح‌های مختلف افتتاح و تقدیم مردم فرهنگ دوست و استوار رشت می‌شود.

وی به تلاش‌های ناکام ۴۴ ساله استعمار در به زانو درآوردن نظام اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی و یکپارچگی ایران، پاسخ ملت مسلمان، استوار و پر افتخارمان را در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه دریافت خواهند کرد.

امام پناهی تاکید کرد: ایران استوار در حوادث دشمن ساز اخیر، بخوبی میزان اقتدار و حمایت مردمی از خود را به نمایش گذاشت و یکبار دیگر ثابت نمود افکار پوچ عده‌ای متوهم و پترو دلارهای گاوهای شیرده، توان کوچک‌ترین خللی در امنیت و حرکت توسعه‌ای کشورمان ندارند.