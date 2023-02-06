به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمارستان محب کوثر، دومین دوره آموزشی Executive health MBA جهت توانمند سازی رؤسای بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیران ستادی که یکی از ضرورت‌های نظام سلامت است، روز دوشنبه برگزار شد.

این دوره آموزشی توسط بیمارستان محب کوثر و با مشارکت اساتید دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوشنبه هر هفته در ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌گردد.

عبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به واگذاری اجرای دومین دوره آموزشی که مختص رؤسای بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیران ستادی به بیمارستان محب کوثر که فعالیت چشمگیری در حوزه آموزش داشته است، افزود: توجه به این امر ضروری است که امروزه با پیشرفت سریع علوم و روند رو به رشد فن آوری های جدید در حیطه‌های مختلف، شاهد تغییراتی در تمامی گروه‌های حرفه‌ای از جمله حرف مرتبط با سلامتی انسان هستیم. تغییراتی که موجب طرح دیدگاه‌های نوین آموزشی و گسترش مرزهای دانش در خصوص ارائه هرچه بهتر مراقبت از انسان‌ها شده است، مسلماً نظام سلامت نیز به دلیل اهمیت آن از این قاعده مستثنی نیست.

وی ضمن بیان اینکه یکی از وظایف مهم در حوزه مدیریت، ارتقای علمی و آموزشی تک تک مدیران و رؤسا است، یکی از شاخص‌های مهم دانشگاه نسل نو را ارتقای سطح آموزش دانست و افزود: بر این باوریم که برای افزایش کارایی و عملکرد مدیران و بهسازی مدیریت باید به آموزش‌های مدیریتی متوسل شد.

محسن پازوکی مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر که برگزاری این دوره‌ها را بر عهده دارد، ضمن اظهار رضایت نسبت به نتیجه قابل انتظار دوره گذشته، گفت: توسعه و تحولات سازمان‌ها و نیز اثر بخشی مدیریت به دور از حمایت‌های آموزشی نیست و آموزش به عنوان وسیله تأمین و بازسازی تجارب، وظیفه پر کردن خلاء معلومات و مهارت‌های لازم برای اجرای صحیح مسئولیت‌ها را بر دوش دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه این دوره صحبت‌های جدیدی را در حوزه مدیریت برای ارائه دارد، اساتید دانشگاه صنعتی شریف با توجه به سابقه درخشان در برگزاری دوره‌های آموزشی در این مسیر همچنان همراه هستند.

سید علی مدنی زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مدیریت این دوره از کلاس‌های آموزشی را بر عهده دارد. این دوره در ابتدا با موضوع تفکر سیستمی با تدریس علی نقی مشایخی پیشکسوت مدیریت در کشور و بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف آغاز و با موضوع مدیریت استراتژیک با تدریس محمدرضا آراستی، اولین روزه این دوره به پایان رسید.