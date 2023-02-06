امید به رفع مشکلات مردم در شهر قزوین

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استاندار قزوین در ششمین روز از دهه مبارک فجر پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرستان قزوین را افتتاح کرد.

عظیمیه اولین مقصد استاندار قزوین بود. اعلایی در ابتدای روز با حضور در شهرک عظیمیه که چند روز پیش خبر از رفع مشکل ۳۰ ساله آن را داده بود کلنگ گاز رسانی به این شهرک را بر زمین زد تا نشان دهد آرزوی حل مشکل دیرینه مردم در عظیمیه محقق شده است.

عظیمیه یکی از پیچیده‌ترین مشکلات در حوزه تعاونی‌های مسکن قزوین بود

این پروژه شامل ۷.۷ کیلومتر اجرای شبکه و خط تغذیه و احداث یک واحد ایستگاه tbs بود و برای راه اندازی آن بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال هزینه برآورد شده است.

اعلایی در حاشیه این افتتاح اظهار کرد: سال گذشته در دهه فجر بنا را بر این گذاشتیم که بیشتر از بریدن روبان و کلنگ زنی، برخی از مشکلاتی که با همگرایی دستگاه‌های اجرایی قابل حل است، انجام شود که بخش عمده‌ای از این اقدام شامل تعاونی‌های مسکن می‌شد.

وی افزود: یکی از پیچیده‌ترین مشکلات در حوزه تعاونی‌های مسکن مربوط به عظیمیه قزوین بود و در این زمینه اقدامات بسیار زیادی شد تا مجوزهای لازم اخذ شود.

اعلایی گفت: مشکلات عظیمیه با پیگیری مسئولان استانی و همراهی دستگاه قضائی و سازمان‌های ملی در مسیر رفع و حل قرار گرفته و در کنار گاز، اتصال آب و برق هم در دستور کار قرار می‌گیرد تا این منطقه از انزوا خارج شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه به برکت دهه فجر این خدمت به مردم استان تقدیم می‌شود، اضافه کرد: به برکت چنین اقداماتی شاهد افزایش تعداد مسکن، افزایش درآمدهای شهرداری و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی در شهر و استان قزوین خواهیم بود.

افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت رشتقون

استاندار سپس با حضور در روستای رشتقون بخش مرکزی قزوین مرکز خدمات جامع سلامت این روستا را افتتاح کرد. این پروژه در ۵۴۰ متر مربع مساحت راه اندازی و برای آن ۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و ۴ هزار و ۴۰۴ نفر جمعیت را پوشش می‌دهد.

افتتاح پروژه احداث روشنایی پل شرکت نفت یکی از دیگر پروژه‌هایی بود که امروز با حضور اعلایی استاندار قزوین، رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین و همچنین جمعی از مدیران استان و شهرستان انجام شد.

این پروژه با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار و در مدت ۷ ماه احداث شده است و روشنایی یک و نیم کیلومتر از این مسیر را تأمین می‌کند.

ساماندهی پل شرکت نفت با توجه به احیای فرودگاه قزوین ضروری است

مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در حاشیه افتتاح پروژه احداث روشنایی پل شرکت نفت با اعلام اینکه اهمیت ساماندهی پل شرکت نفت به جهت بهبود مسیر دسترسی به فرودگاه در حال احیا قزوین است، اظهار داشت: یکی از نقاط حادثه خیز شهرستان قزوین پل شرکت نفت است که برای تردد خطرناک بود و به همین دلیل از منابع در اختیار، اسفند ماه سال گذشته اعتبار در نظر گرفته و مقرر شد در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ضروری است برای بهبود این مسیر اقدامات دیگری هم در دستور کار قرار گیرد چراکه این محور یکی از مسیرهای دسترسی به فرودگاه در حال احیا استان می‌باشد، گفت: بنا به اقتضائات، تکمیل این محور جهت بهره برداری فرودگاه که در سال آتی امیدواریم بخشی از خدمات آن آغاز شود، ضروری است تا از امکانات این محور به صورت ایمن و به شکل مناسب برخوردار باشیم.

رجحانی گفت: نقاط پیرامونی مسیر هم شکل مناسبی ندارد و بهم ریختگی‌هایی وجود دارد که لازم است در فرآیند ساماندهی آن مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین در ادامه برنامه افتتاح پروژه‌های بخش مرکزی قزوین با حضور در شهر اقبالیه ابتدا به مقام شهدای این شهر ادای احترام کرد و سپس به دیدار خانواده شهید زکریا شیری شهید مدافع حرم رفت.

زکریا شیری، یکم آذرماه سال ۱۳۶۵ در روستای گرماب خدابنده به دنیا آمد و به عنوان فرمانده دسته و مدافع حرم در سوریه حضور یافت و چهارم آذرماه سال ۱۳۹۴، در حلب سوریه به مقام شهادت نائل شد.

بازدید از محل آماده سازی اراضی باغ عمران اقبالیه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سفر امروز استاندار قزوین بود.

اعلایی در ادامه حضور خود در اقبالیه با حضور در محل زمین‌های معروف به باغ عمران این شهر که مشکل آن نیز پس از سال‌ها رفع شده است از روند آماده سازی این پروژه بازدید کرد.

حل مشکل باغ عمران اقبالیه پس از ۲۰ سال

اراضی باغ عمران اقبالیه یکی از اراضی دارای مشکل استان بود که حدود ۲۰ سال، مردم در پی دریافت مجوز ساخت با مشکلات جدی روبه‌رو بودند و با همت دولت سیزدهم مشکلات مجوز حل و امکان گازرسانی، آبرسانی و برق‌رسانی به این اراضی مهیا شد.

فاز یک آماده‌سازی اراضی باغ عمران اقبالیه در مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید، این پروژه طی یک سال اجرا و برای ۷۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

استاندار قزوین گفت: اتصال آب، برق و گاز در این منطقه می‌تواند مشکلات منطقه باغ عمران اقبالیه را با سرعت بیشتری برطرف کند تا هم مشکلات کسانی که در این مکان مستقر هستند، برطرف شود و هم ظرفیتی به وجود بیاید تا ساخت و سازهای جدید در این منطقه آغاز شود.

محمدمهدی اعلایی در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز تعدادی از پروژه‌های شهرستان قزوین که شامل موضوعات خدماتی، بهداشتی و درمانی، آموزشی و غیره می‌شود افتتاح شد.

وی افزود: پیگیری موضوع گاز و زیر ساخت‌های شهرک عظیمیه قزوین که جزو مطالبات بر زمین مانده مردم است و مردم چندین دهه است که پیگیر آن هستند از دیگر برنامه‌های امروز بود که امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: مشکل اصلی عظیمیه بحث زیر ساخت است که اتصال گاز آن امروز کلنگ زنی شد و مناقصه انتخاب پیمانکار جهت آبرسانی و برق رسانی در حال انجام است و فراخوان آن منتشر شده و در مرحله تصمیم گیری می‌باشد که پس از نهایی شدن، تأمین آب و برق هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: امیدواریم با اجرای این زیرساخت‌ها شاهد سکونت مردم در این منطقه در آینده‌ای نزدیک باشیم.

بازدید از یک واحد تولیدی لبنیات در اقبالیه و همچنین بازدید از تصفیه خانه این واحد تولیدی که با هدف گذاری قابلیت حذف نیترات با هدف تصفیه ۱۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری رسیده است و بهره برداری از روکش آسفالت و زیرسازی معابر شهری اقبالیه در مساحت ۱۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع که با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال ساخته شده از دیگر برنامه‌های اعلایی در اقبالیه بود.

افتتاح ۶۲ طرح بنیاد مسکن

۶۲ طرح بنیاد مسکن و همچنین پروژه طرح هادی روستایی در شید اصفهان نیز با حضور استاندار قزوین به بهره برداری رسید.

آئین افتتاح پروژه طرح هادی روستایی شید اصفهان و ۶۲ طرح بنیاد مسکن در شهرستان قزوین همزمان با ششمین روز از دهه فجر با حضور محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین و تعدادی از مسئولان استانی برگزار شد.

اجرای طرح هادی روستایی اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در ۱۴ هزار مترمربع صورت پذیرفته است.

لازم به ذکر است در ادامه این مراسم، استاندار قزوین از ۵۵ هزار و هفتصدمین واحد مسکونی مقاوم سازی شده توسط بنیاد مسکن بهره برداری کرد.

افتتاح متمرکز ۶ پروژه آموزشی و پرورشی در شهرستان قزوین

مرکز خدمات جامعه سلامت روستای شید اصفهان نیز در فضایی به وسعت ۵۴۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان افتتاح شد. این پروژه ۶ هزار و ۴۵ نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

افتتاح متمرکز ۶ پروژه آموزشی و پرورشی در شهرستان قزوین نیز بخش انتهایی برنامه امروز استاندار قزوین بود.

استاندار قزوین با حضور در مدرسه ۹ کلاسه محمود عطاران رضایی روستای شید اصفهان ضمن افتتاح این مدرسه این پروژه‌های آموزشی را افتتاح کرد.

با افتتاح این پروژه‌ها ۴۷ کلاس درس در فضایی به وسعت ۵۳۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر بیش از ۴۲ میلیارد تومان افتتاح شد.