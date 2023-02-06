کشف ۱۰۵ هزار لیترسوخت قاچاق سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری، در تشریح جزئیات این خبر، افزود: در راستای طرح برخورد و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت در سطح استان، در ۲۴ ساعت گذشته مأموران انتظامی زهک، در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان از دو دستگاه کامیون تانکردار ۶۹ هزار و ۴۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در این راستا مأموران انتظامی شهرستان زاهدان در حین کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی ورودی شهرستان از دو دستگاه خودروی سوخت کش ۳۶ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع هیدروکربن و گازوئیل خارج از چرخه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این خصوص ۵ فرد متخلف شناسایی، چهار دستگاه خودرو توقیف و در مجموع ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد.