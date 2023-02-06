  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۴۶

کشف ۱۰۵ هزار لیترسوخت قاچاق سیستان و بلوچستان

کشف ۱۰۵ هزار لیترسوخت قاچاق سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۱۰۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در بازرسی از چهار دستگاه خودرو در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری، در تشریح جزئیات این خبر، افزود: در راستای طرح برخورد و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت در سطح استان، در ۲۴ ساعت گذشته مأموران انتظامی زهک، در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان از دو دستگاه کامیون تانکردار ۶۹ هزار و ۴۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در این راستا مأموران انتظامی شهرستان زاهدان در حین کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی ورودی شهرستان از دو دستگاه خودروی سوخت کش ۳۶ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع هیدروکربن و گازوئیل خارج از چرخه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این خصوص ۵ فرد متخلف شناسایی، چهار دستگاه خودرو توقیف و در مجموع ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

کد مطلب 5702377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها