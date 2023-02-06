هلاکت اشرار مسلح در درگیری مسلحانه با ماموران پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مرتضی جوکار در تشریح جزئیات این خبر گفت: با انجام اقدامات ویژه پلیسی مشخص شد سه نفر از اشرار مسلح قصد ایجاد ناامنی و اقدامات کور مسلحانه در منطقه را دارند.

جانشین انتظامی استان افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات لازم مسیر تردد این اشرار را شناسایی و بلافاصله با اتخاذ تمهیدات مناسب و برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی به محل مورد نظر اعزام و اقدام به رصد و پایش منطقه کردند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: اشرار مسلح با یک دستگاه خودرو پژو فاقد پلاک از مسیر جاده فرعی وارد محور اصلی شده که با مشاهده مأموران پلیس عرصه را برخود تنگ دیده و بدون توجه به اخطارهای پلیس به سمت مأموران انتظامی تیراندازی می‌کنند.

وی با بیان اینکه مأموران جان برکف انتظامی پس از تیراندازی اشرار به صورت مسلحانه، با آنها درگیر شدند، افزود: در این درگیری دو نفر شرور مسلح به هلاکت رسیده و شرور دیگر در صحنه دستگیر می‌شود.

سرهنگ جوکار تصریح کرد: پس از پایان درگیری، ضمن توقیف یک دستگاه خودرو، دو قبضه سلاح کلاش به همراه ۹ تیغه خشاب و ۲۰۸ فشنگ جنگی، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب و تعدادی فشنگ مربوطه، شوکر برقی، اسپری فلفل، کلاه پوششی و پلاک خودرو نیز از اشرار کشف شد.

جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: مأموران انتظامی استان با هرگونه اعمال خلاف قانون، خصوصاً شرارت، قاطعانه و هوشمندانه برخورد می‌کنند و اجازه ایجاد هیچ‌گونه ناامنی علیه شهروندان را به مخلان نظم و امنیت نمی‌دهند.