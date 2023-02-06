به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان بنادکی، روز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر در استانداری یزد با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در مهریز در حوزه‌های مختلف گردشگری، صنعتی، فرهنگی و آموزشی طی یک سال گذشته اظهار داشت: در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، یک سالی است که طرحی را با عنوان باغ گشت برنامه ریزی کرده ایم که این طرح به صورت هفتگی در مهریز انجام می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت خیران مهریز در حوزه‌های مختلف، حتی حوزه‌های رفاهیات مردم عنوان کرد: مهریز رتبه نخست را در این زمینه دارد.

دهقان بنادکی با بیان اینکه تمام پروژه‌ها و برنامه‌های مهریز پیوست فرهنگی دارد، افزود: نگاه ویژه ای به اقشاری همچون محرومان در برنامه‌های این شهرستان وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: در دهه فجر، ۵۷ پروژه با ارزش ۴ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال افتتاح می‌شود که ۲۵ پروژه مشارکتی است و در این میان این پروژه، ۹ پروژه صنعتی، چهار پروژه گردشگری، سه پروژه فرهنگی و آموزشی است.

فرماندار مهریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیرساختی که در شهرستان مهریز وجود دارد، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در شهرستان مهریز وجود دارد، تک بخشی بودن آن است که این امر مشکلات بسیاری را برای این شهرستان به وجود آورده است.

دهقان بنادکی ادامه داد: خارج شدن مهریز از تک بخشی بودن، یکی از مواردی است که توسط استاندار در حال پیگیری است و به حق نیز این پیگیری ضرورت دارد زیرا از ورودی مهریز تا بهادران ۸۰ کیلومتر است و سرکشی به روستاهای این مسیر کار دشواری است.

وی با بیان اینکه ۴۷ دهیاری در مهریز داریم، عنوان کرد: هیچ روستایی در مهریز وجود ندارد که گاز نداشته باشد اما در حوزه آب، یکی از مشکلات ما فرسودگی شبکه آبرسانی است که تلاش ما مرمت این شبکه است.

دهقان بنادکی با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از آب مخزن‌ها هدر می‌رود، بیان کرد: تاکنون ۱۹ کیلومتر مرمت شده و به مردم قول می‌دهیم که امسال تمرکز ویژه ای روی این پروژه داشته باشیم تا مردم در تابستان دچار مشکل نشوند.

وی در مورد برق رسانی به روستاهای مهریز نیز بیان کرد: امسال ۱۳ میلیارد تومان برای برق روستاها هزینه شده و معتقدیم اگر می‌خواهیم مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد، باید هزینه و سرمایه گذاری کنیم.