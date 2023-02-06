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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۳۲

۹۴۴ تن برنج تنظیم بازار در استان قزوین توزیع می‌شود

۹۴۴ تن برنج تنظیم بازار در استان قزوین توزیع می‌شود

قزوین- مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع ۹۴۴ تن برنج تنظیم بازار با قیمت مصوب تا چند روز آینده در بازار این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوطالب مهدویان با بیان اینکه ۹۴۴ تن برنج تنظیم بازار در استان قزوین توزیع می‌شود اظهار کرد: این میزان برنج تنظیم بازار شامل ۸۶۸ تن برنج هندی و ۷۶ تن برنج تایلندی است.

وی اضافه کرد: قیمت مصوب برای مصرف کننده برای یک کیلوگرم برنج هندی ۳۵ هزار تومان و برای هر یک کیلوگرم برنج تایلندی ۱۸ هزار تومان است.

مهدویان با بیان اینکه توزیع برنج تنظیم بازار با هدف ایجاد آرامش در بازار توزیع می‌شود، گفت: این میزان برنج علاوه بر تأمین نیاز مصرف کننده به تعادل بخشی در بازار و ثبات در قیمت‌ها منجر خواهد شد.

این مسئول بیان داشت: نشست‌های تنظیم بازار در شهرستان‌ها برگزار شده و به زودی مباشران توزیع شامل فروشگاه‌ها، تعاونی‌های کارمندی و کارگری، تعاونی‌های روستایی، اصناف تا چند روز آینده به توزیع این مقدار برنج اقدام خواهند کرد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت تمایل برنج تنظیم بازار را از طریق سامانه‌ها و نرم افزارهای اینترنتی خریداری کنند.

کد مطلب 5702499

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