به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوطالب مهدویان با بیان اینکه ۹۴۴ تن برنج تنظیم بازار در استان قزوین توزیع می‌شود اظهار کرد: این میزان برنج تنظیم بازار شامل ۸۶۸ تن برنج هندی و ۷۶ تن برنج تایلندی است.

وی اضافه کرد: قیمت مصوب برای مصرف کننده برای یک کیلوگرم برنج هندی ۳۵ هزار تومان و برای هر یک کیلوگرم برنج تایلندی ۱۸ هزار تومان است.

مهدویان با بیان اینکه توزیع برنج تنظیم بازار با هدف ایجاد آرامش در بازار توزیع می‌شود، گفت: این میزان برنج علاوه بر تأمین نیاز مصرف کننده به تعادل بخشی در بازار و ثبات در قیمت‌ها منجر خواهد شد.

این مسئول بیان داشت: نشست‌های تنظیم بازار در شهرستان‌ها برگزار شده و به زودی مباشران توزیع شامل فروشگاه‌ها، تعاونی‌های کارمندی و کارگری، تعاونی‌های روستایی، اصناف تا چند روز آینده به توزیع این مقدار برنج اقدام خواهند کرد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت تمایل برنج تنظیم بازار را از طریق سامانه‌ها و نرم افزارهای اینترنتی خریداری کنند.