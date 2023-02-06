ارسال ۴۰۸ اثر به دبیرخانه هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر

حجت رشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در هفته آینده خبر داد.

وی افزود: پس از جمع بندی و داوری آثار، نفرات برتر بخش‌های مختلف مشخص شدند و یکشنبه ۲۳ بهمن ماه آئین اختتامیه این جشنواره با حضور مسئولین و مدیران ارشد استانی و اصحاب رسانه کردستان در سالن جلسات پیامبر اعظم استانداری برگزار می‌شود.

رشیدی اعلام کرد: تعداد ۴۰۸ اثر در مجموع به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۱۰ اثر به عنوان آثار برتر بخش‌های مختلف برای رقابت در جشنواره کشوری به دبیرخانه این جشنواره در تهران ارسال شده و تاریخ ۲۶ بهمن در آئین اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در تهران نفرات برتر در سطح کشور نیز مشخص خواهند شد.