به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی عصر دوشنبه در نشست مسئولان گاز در شهرستان جم اظهار داشت: در راستای برگزاری دوره‌های مهارتی مورد نیاز صنایع در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر پایلوت اجرای طرح صلاحیت حرفه ای در کشور است، اضافه کرد: دوره‌های مهارتی با توجه به نیاز کاری شاغلین در پنج حوزه پیشخدمت اداری، مسئول دفتر ، افسر HSE در صنایع نفت و گاز، آتش نشان صنعتی و سر آتش نشان صنعتی برگزار شده است.

دراهکی بر استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در همه صنایع استان بوشهر تاکید کرد و اضافه کرد: از آن جایی که عامل محرک و توسعه اقتصادی وابسته به دسترسی به نیروی انسانی ماهر و متخصص است، ارتقای مهارت شاغلین در صنایع نیز نقشی مهم در بالا بردن بهره وری هر صنعت دارد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر بیان کرد: ارتقای مهارت شاغلین هر صنعت زمینه ساز توسعه آن صنعت خواهد بود.

وی گفت: برای ارتقای سطح مهارت شاغلان صنایع، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و توسعه منابع انسانی شرکت‌ها و صنایع با همکاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها مراکز ارتقای مهارت جوار صنعت و درون کارگاهی در پالایشگاه‌های شرکت ملی گاز در سطح استان بوشهر ایجاد می‌شود.