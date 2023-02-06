به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های دهه فجر شهرستان چگنی، اظهار داشت: در سفر یک روزه به چگنی تعدادی از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی این شهرستان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی، ادامه داد: اعتبار اختصاص یافته به پروژه‌های عمرانی و اقتصادی که در برنامه سفر امروز مورد بهره برداری قرار گرفت بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان ذکر شده که در قالب تسهیلات و از محل بودجه به این طرح‌ها اختصاص یافته است.

استاندار لرستان، بیان داشت: بخشی از اعتبارات تزریق شده به واحدهای تولیدی شهرستان چگنی از طریق جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و با فراهم ساختن زمینه حضور سرمایه‌گذاران در این شهرستان انجام پذیرفته که امروز شاهد بهره برداری از پروژه‌های تکمیل شده در همین راستا بودیم.

زیویار، افزود: شرکت الکل سازی شهرستان چگنی یکی از همین پروژه‌ها بود که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان، در بخش تولید الکل طبی و صنعتی فعالیت خواهد کرد و از این مبلغ حدود ۱۸ میلیارد تومان به صورت تسهیلات در اختیار این واحد تولیدی قرار گرفته است.

وی، گفت: مرکز سلامت چگنی که از پروژه‌های نیمه تمام این شهرستان بود با اختصاص اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تکمیل و تجهیز و در ایام مبارک دهه فجر به بهره برداری رسید و آماده خدمت رسانی به مردم است.

استاندار لرستان، افزود: پروژه آبرسانی به روستاهای چگنی از دیگر پروژه‌های راهبردی و تأثیرگذار این شهرستان به شمار می‌آید که با بهره برداری از آن حدود ۲۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳۳۰۰ نفر تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گرفت.

زیویار، اظهار کرد: استخر سرپوشیده شهرستان چگنی نیز یکی دیگر از پروژه‌های نیمه تمام بود که با تزریق بیست و یک میلیارد تومان اعتبار، مراحل تکمیل و تجهیز آن به پایان رسید و در ایام دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.

وی، بیان داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دیگر پروژه این شهرستان بود که با اختصاص سه و نیم میلیارد تومان اعتبار فرآیند تکمیل و تجهیز آن به پایان رسید و آماده ارائه خدمات به مردم شریف شهرستان چگنی است.