بهروز افخمي: يك چرت پرهزينه در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار سينمايي"مهر" بهروز افخمي فيلمساز نام آشناي سينماي كشورمان كه بلافاصله پس از نمايش" گاوخوني "در جلسه نشست پرسش و پاسخ حاضر شده بود با ذكر اين مطلب پيرامون ساخت فيلم گفت: نوشتن فيلمنامه در دو مرحله انجام شد در مرحله اول تا 30 يا 40 صفحه فيلمنامه را نوشتم ولي بعد ديدم كار بيهوده اي را دنبال مي كنم، تمام فيلمنامه را پاره كردم و اعتراض كردم نمي توانم اين داستان را به فيلمنامه بدل كنم. احساس كردم با اين روش بخشي از انرژي داستان از دست مي رود ولي مدتها بعد وقتي دانستم در مجلس چرت مي زنم فهميدم "گاو خوني" مي تواند يك تك گويي از زبان يك ولگرد خياباني باشد، تك گويي اي كه در ذهنش شكل مي گيرد و در كنار اين تك گويي تماشاگر از زاويه ديد او مردي را ببيند كه در يك پياده روي طولاني از كنار صاحب صدا عبور مي كنند در واقع من موانع و تعاريف قالب بر سينما را در حال چرت زدن كنار گذاشتم ولي در مرحله اجرا به اين شكل تازه رسيديم .

وي كه در كنار "علي معلم" تهيه كننده،" كيوان هنرمند" آهنگساز و" بهرام رادان" ،" بهاره رهنما" بازيگران فيلم حاضر شده بود در ابتداي سخنان خود با عذرخواهي از تغيير برنامه نمايش فيلم گفت: از صبح سعي كرديم اين كپي پر نقص را تصحيح كنم و رنگ هاي نامناسب آن را درست كنيم چون متوجه شدم بوديم برخي صحنه ها به شكل غيرعادي تاريك است. كوشش براي چاپ يك كپي جديد به نتيجه نرسيد به همين خاطر اعلام كردم فيلم به برنامه نمايش نمي رسد.

ولي به خاطر اعلام دوباره براي نمايش فيلم در ساعت 22 و با توجه به اينكه مي دانستم گروهي از منتقدان و نويسندگان سينمايي منتظر تماشاي آن هستند مجبور شديم با همين كپي خدمت حاضرين باشيم . جدا از كيفيت فيلم و نحوه اكران عذرخواهي مجدد مي كنم.

كارگردان" شوكران" در ادامه ريشه اصلي شكل گيري فيلم را از تجربه بازخواني داستاني هاي كوتاه براي كاست به عنوان يك تجربه شخصي ذكر كرد و افزود: من تفاوت چنداني ميان فيلم "گاو خوني" ، "شوكران" و ... نمي بينيم چون در تمام آثارم سعي كردم داستاني را كه دوست دارم به نحوي به فيلم برگردانم كه حق مطلب ادا شود.

اين فيلم هم يك داستان را با دنياي متفاوت و با تكيه بر معماري كلمات و تصوير ارايه مي كند و ارجاع كردن و سنجاق كردن فيلم را به ماجراهاي عيني را مطلوب نمي دانم. كوشش براي ساخت اثر سينمايي با حفظ ارزش ادبي داستان هدف اصلي من بود از سالها قبل كه رمان را خواندم دوستش داشتم و سالها فكر مي كردم چگونه مي شود اين داستان را به فيلم تبديل كرد.

در ادامه نشست علي معلم با تاكيد بر اين موضوع كه ممكن است تماشاي فيلم "گاو خوني" بعد از "ترميناتور 3 " تماشاگر را دچار سو هاضمه كند گفت: اما لازم است به دو نكته توجه كنيد؛ در روزگاري كه تنبلي ذهني جز ذات سينما شده و فيلمسازان ما در چنبره يك ديدگاه دو جانبه براي حفظ موجوديت سينما اسير شده است.

همچنين در حالي كه دوستان سينماگر ديگرمان سعي دارند سرنوشت سينماي ايران را در جاي ديگر غير از ايران جستجو كنند تلاش براي ساخت اثري متفاوت در اين سرزميني چيز پسنديده اي است.

"بهرام رادان" در اين نشست گفت: خيلي وقتها دوستان منتقد و مطبوعاتي گفته اند كه من از سينماي زرشكي و شور عشقي آمده ام. سرفيلم سربازهاي جمعه، آقاي كيميايي به من گفت: كه كاش من تورا به سينما مي آوردم اما من خوشحالم كه آدم هاي بزرگ مرا به سينما نياوردند. سه سال سخت را پشت سر گذاشتم ناز پرورده نيستم . طعم نگاه سنگيني كه دست اندركاران سينما به من داشته چشيدم روزي كه آقاي معلم تماس گرفت و گفت: كه فيلمي مي خواهيم بسازيم با تك گويي هاي طولاني ، خوشحال شدم چرا كه كارهايم به نتيجه رسيد بايد فيلم بازي مي كردم قد علم مي كردم تا افخمي را ببيند.

وي افزود: هميشه در اين فكر بودم كه چگونه مي شود "گاو خوني " را فيلم كرده بعد از "عطش" وقتي در استوديو ، نريشن هاي طولاني را گفتم فقط يك روش وجود داشت. ممنونم كه مرا وادار طبق سينمايي كه دوست داشتم كرديد.

بهرام رادان در بخش ديگري از جلسه گفت: براي اين فيلم ، نزديك 6 ماه با بهروز افخمي زندگي كردم به نظر من بازيگري يك نگاه به جامعه است. بهرام رادان كه پارسال 23 سال داشت يك نگاهي به اطراف خود داشت و به عنوان اولين تجربه همكاري با كارگردانهايي كه دوست داشت ، چيزهايي آموخت و نگاهش به اطراف دگرگون شد. بازي كردن درنقش پسر ديوانه اي كه 20 دقيقه در فيلم بازي مي كند و در بقيه طول فيلم تنها صدا يش را مي شنويم براي من جذاب بود ضمن اينكه به دليل تكرار دائمي نريشن ها در زمان توليد تسلط ويژه بر صداي خود پيدا كردم.

نشست پرسش و پاسخ فيلم "گاو خوني" تا 30/2 بامداد روز بعد ادامه يافت.