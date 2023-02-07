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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۲

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان عنوان کرد؛

احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی در کرمان

احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی در کرمان

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان با اشاره به پیش بینی بروز طوفان در کرمان گفت: احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی وجود دارد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به پیش بینی بروز طوفان و تند باد در کرمان طی امروز و فردا از مسافران می‌خواهیم از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: طی این دو روز احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی و اخلال در رفت و آمد وجود دارد.

حبیبی بیان کرد: کرمان، ارزوئیه، انار، بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رابر، راور، راین، رفسنجان، رودبار جنوب، ریگان، زرند، سیرجان، شهداد، شهربابک، صفائیه، عنبرآباد، فاریاب، فهرج، قلعه گنج، کهنوج، کوهبنان، گلباف، لاله زار، ماهان، منوجان و نرماشیر تحت تأثیر این طوفان قرار می‌گیرند.

کد مطلب 5702664

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