احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی در کرمان

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به پیش بینی بروز طوفان و تند باد در کرمان طی امروز و فردا از مسافران می‌خواهیم از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: طی این دو روز احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی و اخلال در رفت و آمد وجود دارد.

حبیبی بیان کرد: کرمان، ارزوئیه، انار، بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رابر، راور، راین، رفسنجان، رودبار جنوب، ریگان، زرند، سیرجان، شهداد، شهربابک، صفائیه، عنبرآباد، فاریاب، فهرج، قلعه گنج، کهنوج، کوهبنان، گلباف، لاله زار، ماهان، منوجان و نرماشیر تحت تأثیر این طوفان قرار می‌گیرند.