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۱۵ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۲۰

براي شركت در مسابقات كشتي جام ياشاردوغو ؛

سردار مولوي جانشين بابك نورزاد شد

سردار مولوي نايب قهرمان كشتي ايران به جاي بابك نورزاد ، قهرمان رقابت هاي كشتي آزاد قهرماني ايران راهي مسابقات كشتي جام ياشاردوغو تركيه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار "مهر"، مسابقات كشتي آزاد جام ياشاردوغو  در روزهاي 22 تا 24 اسفند ماه سال جاري در كشور تركيه برگزار مي شود و تيم كشتي ايران متشكل از قهرمانان رقابت هاي كشوري به اين جام اعزام خواهند شد.
اما در وزن 55 كيلوگرم به دلايلي كه هنوز از سوي فدراسيون كشتي و يا كادر فني تيم ملي اعلام نشده ، سردار مولوي جانشين بابك نورزاد شده است.
تيم كشتي آزاد ايران متشكل از 9 كشتي گير ، 3 مربي ، يك داور و يك سرپرست در مسابقات بين المللي كشتي آزاد جام ياشاردوغو شركت خواهد كرد.

کد مطلب 57027

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