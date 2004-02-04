سردار مولوي جانشين بابك نورزاد شد

به گزارش خبرنگار "مهر"، مسابقات كشتي آزاد جام ياشاردوغو در روزهاي 22 تا 24 اسفند ماه سال جاري در كشور تركيه برگزار مي شود و تيم كشتي ايران متشكل از قهرمانان رقابت هاي كشوري به اين جام اعزام خواهند شد.

اما در وزن 55 كيلوگرم به دلايلي كه هنوز از سوي فدراسيون كشتي و يا كادر فني تيم ملي اعلام نشده ، سردار مولوي جانشين بابك نورزاد شده است.

تيم كشتي آزاد ايران متشكل از 9 كشتي گير ، 3 مربي ، يك داور و يك سرپرست در مسابقات بين المللي كشتي آزاد جام ياشاردوغو شركت خواهد كرد.