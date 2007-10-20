43 مدرسه در مرکز کرج دارای بافت فرسوده است

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اختصاص بودجه های شهرستانی علاوه بر بودجه های استانی و ملی برای نوسازی مدارس می تواند تا حدی این مشکل را برطرف کند.

وی افزود: علاوه بر اختصاص بودجه لازم برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس با توجه به کمبود فضای آموزشی در بافت مرکزی شهر، لازم است شهرداری و شورای شهر در مطالعه طرح تفصیلی شهرستان، فضاهای بیشتری برای ساخت مراکز آموزشی در نظر بگیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تاکنون در این ناحیه مدارس دهخدا و حجاب با سازه های جدید پیچ و مهره ای بازسازی شده است که علاوه بر استفاده برای دانش آموزان می تواند در مواقع بحرانی به عنوان پناهگاه شهروندان مورد استفاده قرار گیرد همچنین در این راستا یک مدرسه 20 کلاسه از محل بودجه مصوب مجلس برای مقاوم سازی مدارس در حال ساخت است.

حلیمی یادآور شد: در این ناحیه، دو باب مدرسه در چهار نوبت کاری معارض دارد و مشکل این دو مدرسه باید تا پایان کار دولت نهم رفع شود.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان کرج عنوان کرد: از سال 79 تاکنون هشت مدرسه معارض دار خریداری شده است و امید می رود با همت مسئولان مشکل بقیه مدارس نیز حل شود.

در کشور 162 مدرسه معارض دارند.