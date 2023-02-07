لایحه تعهدات ایران برای عضویت در سازمان شانگهای تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای تصویب شد.

ماده واحده- یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای مشتمل بر یک مقدمه، هفت ماده و دو ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

ابوالفضل عمویی در تشریح این لایحه با بیان اینکه دو فوریت آن در جلسات هفته گذشته مجلس به تصویب رسید و این لایحه در روند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مؤثر است، گفت: بر اساس سیاست چندجانبه‌گرایی که جز اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران و تقویت همکاری با همسایگان بوده است، از شهریور ماه سال جاری یادداشت تعهدی میان وزرای خارجه سازمان شانگهای به امضا رسید که روند عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان از طریق آن آغاز و روشن می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس سمرقند میان ایران و ۸ کشور عضو این سازمان، یادآور شد: در این اجلاس متن یادداشت تعهدی به امضا رسید که در آن روند عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان توضیح داده شده است و ۹ وزیر خارجه حاضر در آن این یادداشت را امضا کردند.

وی با اشاره به این یادداشت ۷ بندی عنوان کرد: اولین بند آن به این موضوع اشاره دارد که وزیر خارجه کشورمان به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به مفاد اصلی که مبتنی بر اصل حسن همجواری و مبارزه با تروریسم است، قائل بوده و به آن می‌پیوندیم. همچنین ایران باید ۴۹ سند تصویب شده از ابتدای تأسیس این سازمان را به امضا برساند که در لایحه قبلی که مجلس آن را تصویب کرد، این موضوع را به صورت رسمی پذیرفتیم. همچنین ماده ۲ نیز درباره حق عضویت بوده و مواد بعدی نیز درباره کرسی‌ها است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه همزاد لایحه قبلی است، تصریح کرد: این لایحه روند عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای را به صورت روشن بیان می‌کند، لذا جهت بهره‌مندی از امتیازات اقتصادی و مبارزه با تروریسم، نیازمند امضای جزئیات آن نیز هستیم.