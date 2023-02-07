مدیرعامل مجمع خیرین سلامت لرستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه نشست اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان لرستان به منظور انتخاب مدیر عامل، در سالن جلسات این مجمع برگزار شد.

در این نشست که با حضور رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضای هیئت مدیره برگزار شد دکتر «علی فرهادی» با اکثریت قاطع آرا به مدت دو سال به عنوان مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان لرستان انتخاب شد.

در این نشست، «کاظم مرادی فرد» رئیس هیئت مدیره این مجمع ضمن ارائه گزارشی از روند بررسی سوابق و صلاحیت چهره‌های پیشنهاد شده، اظهار داشت: امیدواریم مدیرعامل جدید بتواند ضمن شفاف سازی، پاسخگویی و تکریم خیرین، مسیر مدد رسانی خیرین را به حوزه سلامت هموار کند که این امر مهم فقط با همدلی و همراهی کل مجموعه میسر می‌شود.

علی فرهادی چهره نهایی و پیشنهادی اعضای هیئت مدیره، ضمن ارائه اهداف و برنامه‌های خود، نیاز سنجی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه‌ی خیرین سلامت دانست.

وی، ضمن تشکر از اعتماد اعضای هیئت مدیره، اظهار امیدواری کرد و گفت: امید است که نیازهای عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه تا پایان سال آینده رفع شود.

فرهادی، افزود: مجمع باید نماد و نمود مطالبات کل استان باشد، استانی بیندیشد و عدالت را در حوزه سلامت سرلوحه کارهای خود قرار دهد.

وی، گفت: هدف نهایی و اصلی ما اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و نوسازی تجهیزات فرسوده بیمارستان‌ها است.