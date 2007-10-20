پذیرش 3 فارغ التحصیل دکتری در حوزه علمیه معصومیه

مدیر بخش شهید باهنر حوزه علمیه معصومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : با توجه به افزایش دانشجویان فارغ التحصیل برای تحصیل در حوزه علمیه و لزوم ایجاد ظرفیت های جدید آموزشی، بخش طلاب کارشناسی تا دکتری از ابتدای سال جاری به این بخش منتقل شده است.

حجت الاسلام موسوی افزود: تاکنون 91 فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی مراحل نهایی ثبت نام را در این حوزه گذرانده اند که در میان آنان 3 فارغ التحصیل مقطع دکتری ، 16 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و 73 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی وجود دارد. همچنین مراحل اداری ثبت نام گروهی دیگر از داوطلبان نیز در حال انجام مراحل نهایی خود است.