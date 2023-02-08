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۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۴۳

شهردار تبریز خبر داد؛

بهره‌برداری از سه پیاده‌راه با هزینه ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

بهره‌برداری از سه پیاده‌راه با هزینه ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

تبریز- شهردار تبریز گفت: همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سه پیاده‌راه با هزینه چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای احیای بافت تاریخی و همچنین توسعه انسان‌محور شهر، اقدام به احداث پنج هزار و ۳۰۰ متر مربع پیاده‌راه در کوچه‌های تاریخی کردیم که همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: پیاده راه کوچه ثبت به طول دو هزار مترمربع و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه و پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در ایام‌الله دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

هوشیار با اشاره به بهره‌برداری از پیاده‌راه کوچه کرباسی طی روزهای آتی اعلام کرد: عملیات اجرایی پیاده‌راه کوچه تاریخی کرباسی به طول دو هزار مترمربع و یک میلیارد تومان هزینه به اتمام رسیده و همزمان با دیگر پروژه‌های شهر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: پیاده‌راه دالان میرزا رضا یک‌هزار و ۳۰۰ مترمربع طول و دو میلیارد تومان هزینه تکمیل و طی روزهای آتی به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار تبریز خاطرنشان کرد: سنگفرش معابر مرکزی و کوچه‌های تاریخی شهر، در سال آینده در دستور کار شهرداری تبریز خواهد بود که اعتبار لازم در این حوزه نیز پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 5703475

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