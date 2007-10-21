کمبود 12 هزار دبیر برای 3 ساعت زنگ ورزش / کتاب تربیت بدنی در راه است

غلامرضا کمانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:‌ در حال حاضر 21 هزار دبیر ورزش در مدارس کشور حضور دارند، اما اگر بخواهیم درس تربیت‌بدنی را در سه ساعت داشته باشیم، با کمبود نیرو مواجه هستیم.

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش در ادامه به برنامه‌های سال جاری این دفتر اشاره کرد و اظهارداشت: قبل از هر چیز تدوین کتاب درسی تربیت‌بدنی در برنامه‌های این دفتر قرار دارد، این کتاب نقش راهنمای معلمان و دانش‌آموزان را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سعی شده این کتا‌ب‌ها زنگ ورزش را کسل نکند،‌ افزود: در برنامه‌ریزی‌ها سعی کردیم این کتاب فضای تلطیف شده را خشک نکند و بنا نداریم با کتاب و نوشتن نشاط را از بچه‌ها بگیریم.

کمانه با اشاره به زیر چاپ بودن کتاب‌ها، ادامه داد: این کتب بیشتر نقش راهنمای معلمان را دارد و برای سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، کتاب‌های تربیت‌بندی شامل قوانین و مقررات بازی‌های مختلف مانند والیبال، بسکتبال، ‌فوتبال و ... است.

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش، همچنین برخی از اظهارنظرات درباره لطمه خوردن به درس دانش‌آموزان با افزایش ساعت این درس را رد کرد و گفت: این موضوع کارشناسی شده و افزایش یک ساعته درس تربیت‌بدنی هیچ لطمه‌ای به درس‌های دیگر دانش‌آموز نمی‌زند.

کمانه تصریح کرد: هر مدرسه‌ای که بتواند معلم ورزش خود را تامین کند می‌تواند تا سه ساعت درس تربیت‌بدنی داشته باشد.

وی همچنین به راه‌اندازی باشگاه و فدارسیون دانش‌آموزی اشاره کرد و افزود: این فدراسیون به صورت کلی تمام ورزش دانش‌آموزی در تمامی مقاطع را پوشش می‌دهد.

وی تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌‌های فدراسیون حدود 30 مسابقات برون‌مرزی و درون‌مرزی برای حضور فعال‌تر دانش‌آموزان ایرانی پیش‌بینی شده است.

کمانه همچنین درباره بحث بازنگری فعالیت‌های ورزشی در سه مقطع خاطرنشان کرد: 18آبان ماه نشستی با مدیرگروه‌های تربیت‌بدنی سراسر کشور در شیراز برگزار می‌شود و طی آن نظرات مختلف درباره این بازنگری جمع‌آوری و در تحقیقات استفاده خواهد شد.