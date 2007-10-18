735 میلیون ریال زکات فطره در گیلان تحویل کمیته امداد شد

حمید کامران زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: امسال کمیته امداد برای دریافت زکات فطره مردم خداجویی گیلان برای کمک به نیازمندان 250 ایستگاه ثابت و سیار تدارک دیده بود.

وی با بیان اینکه پرداخت زکات فطره مردم خداجوی گیلان نسبت به سال 20 درصد رشد داشته است ، اظهارداشت: سال گذشته 628 میلیون و 210 هزار ریال زکات فطره به این نهاد انقلابی پرداخت شد.

کامران زاده عنوان کرد: همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در روزجهانی قدس 85 میلیون ریال در قالب کمک به ملت زجر کشیده فلسطین در اختیار مراکز و دفاتر این نهاد قراردادند.

وی یادآورشد: مردم گیلان در سال گذشته 44میلیون و 834 هزار ریال به مردم مظلوم فلسطین کمک کردند.

مدیر کل کمیته امداد گیلان در ادامه به آزادی 122زندانی ناتوان از پرداخت دیه جرائم غیرعمد اشاره کرد و افزود: برای آزادی این تعداد زندانی بدهکار جرائم غیرعمده، دو میلیارد و 199 میلیون ریال از محل اعتبارات این نهاد پرداخت شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته 161 زندانی جرائم غیرعمد با کمک شش میلیارد تومانی کمیته امداد استان آزاد شدند.