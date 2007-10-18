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۲۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۱

735 میلیون ریال زکات فطره در گیلان تحویل کمیته امداد شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان گیلان از تحویل 735 میلیون و 335 هزار ریال زکات فطره مردم نیکوکار استان در سال جاری به این نهاد خبر داد.

حمید کامران زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: امسال کمیته امداد برای دریافت زکات فطره مردم خداجویی گیلان برای کمک به نیازمندان 250 ایستگاه ثابت و سیار تدارک دیده بود.

 

وی با بیان اینکه پرداخت زکات فطره  مردم خداجوی  گیلان نسبت به سال 20 درصد رشد داشته است ، اظهارداشت: سال گذشته 628 میلیون و 210 هزار ریال زکات فطره به این نهاد انقلابی پرداخت شد.

 

کامران زاده عنوان کرد: همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در روزجهانی قدس 85 میلیون ریال در قالب کمک به ملت زجر کشیده فلسطین در اختیار مراکز و دفاتر این نهاد قراردادند.

 

وی یادآورشد: مردم گیلان در سال گذشته 44میلیون و 834 هزار ریال به مردم مظلوم فلسطین کمک کردند.

 

مدیر کل کمیته امداد گیلان در ادامه به آزادی 122زندانی ناتوان از پرداخت دیه جرائم غیرعمد اشاره کرد و افزود: برای آزادی این تعداد زندانی بدهکار جرائم غیرعمده، دو میلیارد و 199 میلیون ریال از محل اعتبارات این نهاد پرداخت شده است.

 

وی ادامه داد: سال گذشته 161 زندانی جرائم غیرعمد با کمک شش میلیارد تومانی کمیته امداد استان آزاد شدند.

کد مطلب 570391

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