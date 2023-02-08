به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به اعلام عفو گسترده زندانیان از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد رجبیه تعداد زیادی از زندانیان شامل عفو عمومی شدند.

وی با بیان اینکه عفو پدرانه مقام معظم رهبری شادی گسترده‌ای را در بین زندانیان به همراه داشته، افزود: در این راستا بررسی پرونده زندانیانی که مشمول عفو رهبری شده اند را در کرمانشاه آغاز کرده ایم.

دادستان کرمانشاه تاکید کرد: با توجه به اینکه عفو رهبری شامل بخشی از زندانیان اغتشاشات اخیر هم خواهد شد بنابراین پرونده زندانیانی که در این اغتشاشات براثر تبلیغات سو شبکه‌های معاند و دشمنان انقلاب اسلامی حضور پیدا کرده بودند و اکنون متنبه شده اند نیز بسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه پس از انجام بررسی‌ها آمار دقیق زندانیانی که در استان مشمول عفو رهبری شده اند، اعلام خواهد شد، گفت: در این راستا یک کارگروه متشکل از تعدادی از قضات استان تشکیل شده است و هم اکنون در زندان‌ها مشغول بررسی پرونده زندانیان هستند.

کرمی اعلام کرد: دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه آمادگی دارد تا به محض مشخص شدن زندانیانی که مشمول عفو شده اند آنها را آزاد کند تا به آغوش گرم خانواده بازگردند.