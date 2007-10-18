سربازان عنصر تاثیر گذار در امنیت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون آموزش نیروی انتظامی کشور شب گذشته در مراسم معارفه فرمانده جدید مرکز آموزش محمد رسول الله بیرجند با اشاره به اینکه تصمیم فرماندهان نیروی انتظامی بر اساس آموزه های دینی است افزود: فرماندهان باید در فراگیری آموزش های نظامی و انتظامی به سربازان با جدیت برخور د نمایند.

وی سربازان را از پایه های اصلی امنیت کشور دانست و خاطر نشان کرد: آموزش های دوران سربازی باید بتواند پاسخگوی مسئولیت آینده این افراد در برقراری امنیت باشد.

سردار عصار، تلاش سربازان نیروی انتظامی را موجب استحکام پایه های امنیت دانست و اظهارداشت: آسایش مردم و فراهم شدن بستر توسعه و آرمان خواهی در کشور در گرو تلاش این سربازان است.

معاون آموزش ناجا با تاکید بر اعتماد بین سربازان و فرماندهان انتظامی یادآور شد: سربازان باید بدانند که از این مراکز آموزشی می توانند به نقطه بزرگ امنیت رسید لذا دقت در آموزش ها نباید به فراموشی سپرده شود.