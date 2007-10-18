جشنواره مریوان بهترین فرصت برای ایجاد رقابتی سالم است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در مریوان اظهار داشت : برگزاری جشنواره سراسری تئاتر خیابانی مریوان این اجازه را به هنرمندان عرصه تئاتر می دهد تا با خلق آثاری ارزشمند و فاخر زمینه رقابتی سالم را برای خود به وجود بیاورند.

ایمانی افزود: انسان امروز با خطر غریبگی با خویش و بحران هویت عاری از فطرت و فرهنگ روبروست و در غوغای عظیم تمدن مادی، حقییقت رمز آمیز وجود او هر روز بیش از پیش به بوته فراموشی سپرده می شود.

دبیر برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان ادامه داد: در این هیاهوی روح فرسا هنر متعهد و هنرمند آگاه و حقیقت یاب است که می تواند دست انسان گمشده را در وادی سرگشتگی برآمده از تمدن های مادی بگیرد و او را به منزلی که مراد فطرت و مقصود روح حق جوی اوست، برساند.

وی یادآور شد: امروز اگر نگاه زیبا شناسانه هنرمند تئاتر از روزنه فطرت پاک انسان به جهان پیرامون و جریان زندگی تابانده شود و هنرمندان خلاق، نیازهای متعالی بشر را به همراه اقتضائات زمان در افق نگاه شکافنده خود قرار دهند بی بدیل ترین نسخه حیات معقول انسان را در معرض فطرت حق طلب او خواهند گذاشت.

ایمانی سپس به تکلیف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در راستای ایفای نقشی هر چند کوچک در جهت حفظ این فرهنگ قدیمی و آئین های باستانی ایران اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: با برگزاری این جشنواره در شهر مرزی مریوان فیرصتی خوب برای هنرمندان این عرصه به وجود آمده تا از این رهگذر شاهد خلق آثاری هنری فاخر و ارزشمند باشیم و بتوانیم اندکی از توانایی های هنرمندان متعهد کشور را به نمایش بگذاریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اشلامی کردستان همچنین اظهار داشت: امیدواریم که همه هنرمندان حاضر در این جشنواره بتوانند قطعه ای از سیر تاریخی ایران اسلامی را با خلق نمایش های فاخر به زیبایی و اقتدار هر چه تمام تر به نمایش عمومی بگذارند زیرا ما معتقدیم که مردمانی فرهنگ دوست و فرهنگ پروریم.

ایمانی در پایان استقیال مردم از روز اول جشنواره را بسیار خوب دانست و از حضور مردم مریوان در مکان های عمومی این شهر و تماشای کارهای نمایش داده شده، تقدیر کرد.