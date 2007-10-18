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۲۶ مهر ۱۳۸۶، ۹:۳۸

منوچهر متکی:

ایران از توسعه روابط با ارمنستان درتمامی زمینه ها استقبال می کند

ایران از توسعه روابط با ارمنستان درتمامی زمینه ها استقبال می کند

ارمن موسسیان وزیر انرژی ارمنستان و رئیس طرف ارمنی کمیسیون همکاری های مشترک دو کشور با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات روابط دو جانبه و همکاری های دو کشور در زمینه های انرژی، بانکداری، تجارت، امور کنسولی، امنیتی و انتظامی، حمل ونقل ریلی وانجام  پروژه های مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

متکی دراین دیدار روابط دو کشور درتمامی زمینه ها را رو به توسعه و پیشرفت دانست و با ابراز خشنودی از به ثمر نشستن بسیاری از طرح ها و پروژه های مشترک  بین دو کشور ، خواستار اجرایی شدن هر چه سریعتر سایر پروژه ها شد.

" آرمن موسسیان " نیز در این دیدار با اشاره به عزم دو کشور برای گسترش روابط ، افق مناسبات دو کشور را مید بخش و سازنده خواند.

کد مطلب 570402

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