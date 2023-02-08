اجرای عفو گسترده رهبر معظم انقلاب در زندان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور نظارت بر فرآیند اجرای عفو گسترده متهمین و محکومین، رئیس کل دادگستری هرمزگان به صورت شبانه از زندان بندرعباس بازدید کرد.
مجتبی قهرمانی با حضور در شعب اجرای احکام زندان مرکزی بندرعباس ضمن تشکر از قضات و کارکنان حاضر در این شعب بر لزوم بسیج همه امکانات برای تسریع در شناسایی مشمولین عفو و آزادی آنها تا قبل از ۲۲ بهمن، تأکید کرد.
وی اظهار داشت: بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل عفو معیاری، ضمن آغاز فرآیند بررسی واجدین شرایط با تشکیل کمیته ویژهای در دستگاه قضائی استان هرمزگان، دستورات مقتضی به رؤسای دادگستریها و دادستانهای حوزههای قضائی، همچنین مدیرکل زندانهای استان به منظور تسریع در این روند ابلاغ شد.
قهرمانی همچنین با اشاره به وصول نامه آزادی مشمولین عفو تا حدود ساعت ۲ بامداد روز گذشته، تصریح کرد: با بررسی سیستم و نامههای واصله مشخص شد که تعدادی از همکاران ما برای تسریع در جامه عمل پوشاندن به فرمان عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی حتی تا ساعت یک و چهل و پنج دقیقه نیز در محل کارشان حضور داشتهاند و نامه آزادی زندانیان تا ساعت مذکور به زندان ارسال میشده است.
وی افزود: برای پیگیری فرآیند عفو، تعدادی از کارکنان اجرای احکام در محل دادسرای بندرعباس استقرار یافتهاند و شناسایی واجدین شرایط و آزادی آنها به صورت شبانهروزی و حتی در خارج از وقت اداری ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تصریح کرد: با اهتمام و جدیتی که در این زمینه از سوی همکاران ما وجود دارد و با تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه، انشاءاللّه تا قبل از یوماللّه ۲۲ بهمن کلیه محکومین و متهمینی که مشمول دستورالعمل هستند از حلاوت این عفو بهرهمند خواهند شد.
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