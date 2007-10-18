پیشنهاد هسته ای پوتین در تهران بررسی می شود/ سیاست آمریکا در برابر ایران "دیپلماسی وحشی" است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه اجلاس روحانیون عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران، در خصوص ادامه مذاکرات هسته ای گفت: ما گام مهمی در همکاری با آژانس برداشتیم و در حال اجرای مدالیته توافق شده با آژانس هستیم. مسئولان آژانس انرژی اتمی به ایران سفر کرده اند و چند روز بعد هم بازرسان این آژانس به ایران می آیند.

لاریجانی گفت: کار اصلی ما با آژانس است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد زمان دور بعدی مذاکرات با سولانا گفت: آقای سولانا با من تماس گرفتند و قرار شد هفته آینده با هم مذاکره کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد سفر پوتین به کشورمان و در ارتباط با راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت: بحث های خوبی انجام شد و کار طبق روال خود انجام می شود البته در این سفر توافق جدیدی انجام نشد .

لاریجانی گفت : کارشناسان روی این موضوع کار خودشان را می کنند، زمان زیادی تا راه اندازی نیروگاه بوشهر نداریم.

وی در مورد پیشنهاد پوتین در در تهران که رهبر معظم انقلاب آن را قابل تامل دانستند، گفت: بله، ایشان یک پیشنهاد خاص داشت که در حال بررسی است و بعدا اعلام می شود.

دبیر شورای عالی امنیت در پاسخ به اصرار یک خبرنگار که از ماهیت پیشنهاد پوتین سئوال کرد گفت: این پیشنهاد در مورد مسائل هسته ای بود

بنا بر این گزارش، لاریجانی در همایش روحانیون عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی نیز به تحلیل آخرین وضعیت موضوع هسته ای کشورمان و تحولات جاری منطقه پرداخت.

وی سیاست آمریکا در قبال ایران را دیپلماسی وحشی خواند و تاکید کرد که ایران باید با تثبیت قدرت اقتصادی و علم و فناوری و تعمیق خصوصیت الهام بخشی انقلاب اسلامی وزن استراتژیک خود را افزایش دهد.

لاریجانی ضمن توصیف ارتش جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سرمایه های مهم ملی گفت: ارتش ایران فن نظامی گری با روحیه جهادی و تفکر با هم ممزوج کرده است.

لاریجانی یکی ازمشکلات عمده آمریکایی درعراق را وجود یک نیروی نظامی بدون فکر و مزدور توصیف کرد و گفت: ارتش مزدور نمی تواند کارهای بزرگ انجام دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در جنگ نامتقارن ابتکار عمل در دست نیروهایی است که دو عامل تفکر جهادی و فن نظامی را داشته باشند.

وی با اشاره به اوضاع خاورمیانه انگیزه اصلی آمریکایی ها از حضور در خاورمیانه را تامین امنیت اسرائیل و کشورهای حافظ منافع آمریکا و تسلط بر جریان انرژی توصیف کرد و گفت: از اواخر دهه 90 میلادی به بعد آمریکا آرایشی جدیدی را در خاورمیانه بر اساس تئوری خاورمیانه بزرگ مطرح کرد و محافظه کاران بر این اساس الگویی را طراحی کردند. سیاست آمریکا در دوره نومحافظه کاران بر اساس تعریف یک هژمونی تهاجمی است.

لاریجانی تئوری اقدام پیش دستانه ونیت خوانی آمریکا را یک توحش بزرگ در عصر جدید خواند و گفت: آمریکایی بر این اساس 70 پایگاه نظامی از شاخ آفریقا تا ترکیه، پاکستان و ازبسکتان و عراق احداث کرده است.وی گفت: تئوری دموکراتیزه خاورمیانه توسط دیپلماسی رسانه ای بزک شده است .

دبیر شورای عالی امنیت ملی پیروزی حماس ، باتلاق و جنگ 33 روزه لبنان را عوامل بر هم خوردن نقشه های آمریکا توصیف کر د و گفت: زایمان خاورمیانه جدید منجر به سقط جنین است.

لاریجانی گفت: آمریکا در شرایط فعلی دیپلماسی عجولانه ای را در دستور کار دارد که مصداق مهم آن کنفرانس صلح پاییز است.

وی افزود : برای نومحافظه کاران آمریکا حفظ هژمونی یک مسئله حیاتی است، آمریکایی ها چون فکر می کنند از نظر قدرت نظامی برتر هستند پس باید اقتصاد و فرهنگ دنیا را هم اداره کنند، تئوری جهانی سازی آمریکا بر اساس تسلط و فرهنگ ها است.

وی تصریح کرد: آمریکا در حال طراحی یک نظام توتالیتر بین الملل است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به راهبرد آمریکایی برای ایجاد مانع در جهت ائتلاف های منطقه ای گفت : آنها چون می خواهند تفرقه حاکم باشد و همیشه کشورهای منطقه به آمریکا نیازمند باشند ائتلاف های منطقه ای را هم بر نمی تابند.

لاریجانی در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران گفت: نومحافظه کاران در مورد ایران سیاست تغییر رژیم را در دستور کار دارند و با نوعی دیپلماسی وحشی مقابل ایران صف آرایی کردند. ما باید در مقابل دیپلماسی وحشی وزن استراتژیک خودمان را زیاد کنیم

وی افزود : باید با تثبیت قدرت اقتصادی و علم و فناوری و تعمیق خصوصیت الهام بخشی انقلاب اسلامی وزن استراتژیک خود را افزایش دهیم.

لاریجانی با اشاره به تحلیلات نظامی دشمن علیه کشورمان اظهار داشت: بسیاری از حرف هایی که می زنند رجز و گزافه است اما نیروهای مسلح ما باید با چشم باز آنها را رصد کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار بهره گیری کامل از موقعیت ژئوپلتیک کشورمان شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خویش گفت: جمهوری اسلامی ایران با پایمردی از مرحله تعلیق عبور کرد و ما متاسفیم که با وجود همکاری با آژانس شاهد حرف های عجیب و غریب وزیر امورخارجه فرانسه و مقامات آمریکایی هستیم.

لاریجانی در پاسخ به درخواست روحانیون حاضر در مراسم که از وی خواستند در مورد سفر پوتین به ایران توضیح دهد گفت: اجلاس خزر سرآغاز یک نظم امنیتی و نظام همکاری اقتصادی بود و بحث های خوبی در آن انجام شد البته هنوز رژیم حقوقی مشخص نشده ولی همین هم گام خوبی است.