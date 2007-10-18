از مخالفت با بوش نمی ترسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"مایکل موکیسی" قاضی فدرال بازنشسته آمریکایی گفت که درباره سیاستهایی که فکر می کند قانون اساسی را نقض می کند، به جای اجرای آنها، استعفا خواهد کرد.

وی که در اولین جلسه پرسش و پاسخ در برابر کمیته قضایی سنای آمریکا حاضر می شد؛ به این مسئله اشاره کرد که رئیس جمهوری آمریکا نمی تواند از قدرت خود به عنوان فرمانده کل قوا از ممنوعیتها در استفاده از شکنجه و یا رفتار وحشیانه و غیرانسانی در بازجویی از زندانیان تجاوز کند.

موکیسی در پاسخ به پرسش سناتور"آرلن اسپکتر" مبنی بر اینکه اگر رئیس جمهور نصایح شما را نقض کند و از نظر شما قانون اساسی را نقض کند، آیا آمادگی آن را دارید که استعفا دهید، گفت:" این یک مسئله دشوار برای من خواهد بود،اما یک مشکل پیچیده نیست. احتمالا تلاش می کنم که یا با وی صحبت کنیم و یا اینکه استعفا خواهم داد."

به نوشته این روزنامه، این اظهارات و دیگر سخنان قاطعانه، تمایل موکیسی را برای اتخاذ یک مسیر قانونی مستقل و جدا از" آلبرتو گونزالس" دادستان کل سابق آمریکا نشان داد.

موکیسی تصریح کرد:" من یک فرد ترسو نیستم و در صورتی که تایید شوم، نمی خواهم به یک فرد ترسو تبدیل شوم."

اما وی همچنین از پاسخ مستقیم به برخی پرسشها درباره برنامه بحث برانگیز استراق سمع دولت بوش، بازداشت و مسائل بازجویی خودداری کرد و گفت که در برخی موارد سیاسی، دیدگاه های وی ممکن است نسبت به دادستان سابق کمی متفاوت باشد.

اما در نهایت اکثر دموکراتهای کمیته قضایی سنای آمریکا و از جمله "پاتریک لیهی" رئیس این کمیته ، پیش بینیهای قبلی مبنی بر تایید آسان و حمایت قاطعانه هر دو حزب از وی را تکرار کردند.

قرار است یک جلسه پرسش و پاسخ دیگر نیز امروز درباره دیدگاه های موکیسی برگزار شود.

در پی افزایش فشارها بر کاخ سفید به دلیل برنامه استراق سمع "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ، گونزالس که با اتهاماتی از قبیل شهادت دروغ به کنگره و گمراه کردن روند رسیدگی به پرونده ها روبروبود، دوشنبه 5 شهریورماه از سمت خود استعفا کرد.