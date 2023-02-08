تعداد افراد مورد عفو مقام معظم رهبری به زودی اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از سفیران مهر و جشنواره بهترین امت (امر به معروف و نهی از منکر) که در سالن شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد با تاکید بر دفاع از دستاوردهای اسلام و انقلاب اظهار داشت: تمام افرادی که در مسند قدرت و مدیریت کشور هستند از نیروهای مسلح تا افرادی که در حوزه اقتصاد و فرهنگ و عدالت وظیفه مقابله با جرایم را دارند باید این موضوع را مد نظر داشته باشند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه همه ما صیانت از مسیر و راهی است که شهدا در آن راه جانشان را فدا کرده‌اند، گفت: باید مراقب باشیم چرا که دشمن بیکار و ساکت ننشسته و هر روز به رنگ جدیدی در می‌آید.

منتظری با اشاره به نا آرامی‌ها و اغتشاشات اخیر در کشور افزود: در حوادث اخیر دستگیری‌های داشتیم که میلیون‌ها دلار با چمدان آورده بودند برای پخش بین برخی افراد اما به تعبیر رهبر معظم انقلاب محاسبات آنها غلط بود و دیدیم مردم با وجود با مشکلات معیشتی به دلیل بصیرتی که داشتند اعتنایی به آنها نکردند و همان ابتدا جوانان احساساتی شدند و تجمع ۲۰۰ نفری شکل دادند و بعد از آن فراخوان هایشان بدون طرفدار بود.

وی عنوان داشت: دشمن فکر می‌کند با بیانیه می‌توانند مردم را از مسیر انقلاب منحرف کنند اما نمی‌توانند، چرا که نقد سازنده ندارند و معلوم است دست‌هایی پشت پرده این بیانیه‌ها وجود دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به نقش پررنگ و مؤثر قوه قضائیه در اغتشاشات اخیر گفت: دیدیم که چطور دستگاه قضا در میدان حاضر شد و عمل کرد.

منتظری در خصوص شهدای بسیجی و ناجا در ناآرامی‌های اخیر بیان داشت: تعداد شهدایی که نیروی انتظامی و بسیج در حوادث اخیر داشتند و تعداد اغتشاشگران قابل مقایسه نیست، بیش از ۹۰ نفر از نیروهای انتظامی و بسیج در این حوادث شهید شدند و به جمع شهدای مدافع امر به معروف و نهی از منکر پیوستند البته تعدادی از این مجرمان به سزای عملشان رسیدند و دستگاه قضائی در مقابل این افراد کوتاه نمی‌آید.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از جوانان دستگیر شده از روی احساسات پا به این میدان گذاشته بودند، افزود: در خصوص این افراد نامه‌ای توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تنظیم و تقدیم رهبری شد و مورد تفقد قرار گرفتند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه به زودی اعلام می‌کنیم که چه تعداد شامل عفو رهبر معظم انقلاب می‌شوند، اظهار داشت: رأفت و کرامت اسلامی باید شامل کسانی شود که لغزشی داشتند اما آنهایی که مجرم بودند و کسانی که وجودشان مضر است و جان و مال و ناموس مردم را مورد تعرض قرار می‌دهند، برخوردی قاطع با آنها خواهیم کرد.