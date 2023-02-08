رسانه ها توانمندی ها و ظرفیت های استان ایلام را برجسته سازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران شهرکهای صنعتی ایلام اظهار کرد: تعیین تکلیف واحدهای راکد صنعتی و برخی از اراضی شهرکهای در استان اقدام قابل ستایشی است.
امام جمعه ایلام بیان کرد: در زمینه سرمایه گذاری در استان نیازمند تحرک بیشتری داریم، سرمایهگذاران بومی زیادی وجود دارند که باید شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: مسیر برای سرمایهگذاری در استان باید هموار شود، باید به طوری جدی و در عمل از سرمایهگذاران حمایت کرد.
وی اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید دنبال جذب سرمایهگذاری باشند، متاسفانه برخی در استان مانع سرمایهگذاری میشوند.
امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه فرهنگ کار از جمله مشکلات بزرگ استان است، باید برای رفع این مشکل گام برداشت، افزود: دایر شدن نمایشگاه توانمندیهای استان در شهرهای عراق فرصت خوبی برای معرفی و صادرات کالاهای استان است.
حجت الاسلام کریمی تبار اضافه کرد: سهم ما از بازار عراق پایین است، باید متناسب با نیازمندیهای عراق برای صادرات کالا در استان تلاش کرد.
وی عنوان کرد: بانکها در زمینه حمایت تولید همکاری و تعامل کنند، واحدهای تولیدی در زمینه نقدینگی مشکل دارند.
امام جمعه ایلام عنوان کرد: صادرات برخی کالاها از استان به کشورهای مختلف دنیا نقطه قوتی است و باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی اظهار کرد: باید از ظرفیتهای منطقه آزاد برای ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک، رونق اقتصادی و اشتغال در استان گام برداشت.
امام جمعه ایلام عنوان کرد: باید بیشتر از این برای جذب سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی و افزایش آمار اشتغال در استان گام برداشت.
حجت الاسلا م کریمی تبار اضافه کرد: باید تورهای صنعتی برای معرفی توانمندیهای صنعتی استان برای جذب سرمایهگذاری در استان استفاده کرد.
وی با تقدیر و تشکر اصحاب رسانه استان بر روی مسائل مهم استان، افزود: از رسانههای استان درخواست داریم برای اشتغال در استان، نقاط قوت استان را برجسته کنیم تا سرمایه گذار در استان جذب شود.
وی افزود: رسانهها از طریق معرفی ظرفیتهای استان برای رونق اشتغال و تولید نقش مهمی دارند.
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