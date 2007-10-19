وجود میلیونها دلار تجهیزات پزشکی بلا استفاده در برخی انبارهای دانشگاهی

دکتر محمد مهدی قیامت، پیرامون نحوه توزیع امکانات درمانی در کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از چند فاکتور مهم نام برد و افزود: فاکتورهای مختلفی در توزیع امکانات درمانی دخیل است که از جمله آنها می توان به نیازهای منطقه ای و جغرافیایی اشاره کرد.

وی همچنین از فاکتور مهم تری به نام ارتباطات و رابطه مدیریتی در توزیع امکانات درمانی نام برد و اظهار داشت: با توجه به اینکه برنامه ریزی مدونی در توزیع امکانات درمانی در کشور وجود ندارد، شاهد توزیع امکانات بر اساس تعامل و ارتباط مدیران دانشگاهی و بیمارستانی در نقاط مختلف هستیم.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، با تاکید بر اینکه ارتباطات باعث توزیع امکانات درمانی شده است، ادامه داد: البته پیگیری برخی پزشکان برای گرفتن امکانات، مقوله ای است که باید به آن توجه داشت و آن را ستود. چون پزشک به فکر تامین نیازها و رفع کمبودها در منطقه خود است.

قیامت با عنوان این مطلب که تعامل و ارتباطات رئیس بخش، مدیر و...، باعث شده در یک منطقه از کشور امکاناتی وجود داشته باشد که شاید همان امکانات در تهران نباشد، افزود: اگر مسئولان وزارت بهداشت، از انبارهای تجهیزات دانشگاهی بیمارستانی در برخی شهرستانها بازدیدی داشته باشند، متوجه خواهند شد که تجهیزات پزشکی در این مکانها خاک می خورد که استفاده از آنها می تواند بخشی از مشکلات درمانی را حل کند.

وی اظهار داشت: متاسفانه این واقعیتی است که باید قبول کنیم و آن خاک خوردن تجهیزاتی است که میلیون ها دلار پول این مملکت برای تهیه آنها صرف شده اما به دلیل تغییرات پی در پی مدیریتی، بلا استفاده مانده است.