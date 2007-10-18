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۲۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۲

سازمانهای اسلامی قرقیزستان به قانون اساسی سکولار کشور اعتراض کردند

نماینده چندین سازمان اسلامی در قرقیزستان نسبت به پیش نویس تازه قانون اساسی این کشور که تصریح کرده قرقیزستان باید یک کشور سکولار باقی بماند اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، باکیت نوردینوف رئیس کنگره مسلمانان قرقیزستان، از سازمانهای عمومی مسلمانان این کشور طی یک نشست خبری در شهر بیشکک پایتخت این کشور اظهار داشت: پیش نویس تازه قانون اساسی منافع و دیدگاههای مسلمانان قرقیزستان را کاملا نادیده گرفته است.

نوردینوف تأکید کرد: درحال حاضر حدود 85 درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل داده اند و با این تعداد کشور قرقیزستان نمی تواند روحانیت را از زندگی سیاسی دور نگاه دارد.

وی یادآور شد: این سازمان  از مردم می خواهد حقوق خود را مطابق قانون اساسی مدنظر داشته باشند و به جایگاه سکولار کشور اعتراض کنند.

در شرایطی که پیش از تدوین قانون اساسی جدید نیز دین نقش مهمی در سیاست قرقیزستان نداشت، اما مؤلفه های سنتی ارزشهای اسلامی در این کشور مورد توجه است. علیرغم آنکه پیش از این نیز قانون اساسی ورود ایدئولوژی یا دین را در امور سیاسی و اقتصادی کشور مجاز نمی دانست، بسیاری از شخصیتهای این کشور حمایت خود را از ترویج سنتهای اسلامی اعلام کرده اند.

کد مطلب 570419

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