تیم ملی فوتبال ژاپن قهرمان آسیا - آفریقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بازی یوشیتو اوکوبو مهاجم 25 ساله تیم فوتبال ویسل کوبه در دقایق 20 و 24 دوگل اول میزبان را زد. دقیقه 53 سومین گل ژاپن توسط ریویچی مائدا به ثمر رسید و پس از این مصری ها لحظاتی بعد یکی از گل های خورده را با ضربه آزاد حسنی عبدرابو جبران کردند. در دقیقه 67 آکیرا کاجی روی سانتر یوشی کومانو گل چهارم ژاپنی را به ثمر رساند.

ایویکا اوسیم سرمربی ژاپن بعد از بازی گفت: " اگرچه مصری ها ازچند بازیکن جوان استفاده کردند اما ما درمقابل تیم خوبی بازی کردیم و به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کردیم".

وی ادامه داد: " برای بازیکنان تمرکز روی این بازی مشکل بود. آنها درحال تمام کردن جی لیگ هستند و من امیدوارم پیروزی که بدست آوردیم روحیه آنها برای بازیهای آخر لیگ بالا ببرد".

مصر تا به حال پنج بار به قهرمانی جام ملت های آفریقا رسیده و ژاپن درحالی که قهرمانی جام ملت های آسیا 2004 را بدست آورده بود در این بازی حاضر شد.