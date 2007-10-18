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۲۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۶

/مقدماتی یورو 2008 /

چک مقابل آلمان به برتری رسید/ انگلستان و ایتالیا در اتاق انتظار

چک مقابل آلمان به برتری رسید/ انگلستان و ایتالیا در اتاق انتظار

رقابت های یورو 2008 شب گذشته با برگزاری 20 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم چک با برتری مقابل آلمان به دور نهایی این رقابت ها صعود کرد ولی صعود انگلستان و ایتالیا به دور پایانی این رقابت ها در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چک دیشب در زمین آلمان با گل های سیونکو(2)، ماتیوفسکی(23) و پلاسیل(63) مقابل این تیم به برتری رسید و به دور پایانی رقابت ها صعود کرد. آلمان پیش از این به عنوان اولین تیم به دور نهایی این رقابت ها صعود کرده است.

تیم فوتبال انگلیس هم در حالی که با یک تساوی در مسکو می توانست به صعود به دور پایانی امیدوار باشد، مقابل روسیه با دو گل پاولیچنکو در دقایق 69 و 73 شکست خورد و باید به انتظار روزهای پایانی بنشیند و اینکه حریفان چه نتایجی کسب می کنند. تک گل انگلستان را وین رونی در دقیقه 29 به ثمر رساند.

نتایج و جداول کامل رقابت ها به این شرح است:

گروه A:
* قزاقستان یک - پرتغال 2
* آذربایجان یک- صربستان 6
* بلژیک 3 - ارمنستان صفر
رده بندی: 1- لهستان 24 امتیاز، 2- پرتغال 23 امتیاز،3- فنلاند 20 امتیاز، 4- صربستان 20 امتیاز

گروه B:
* اوکراین 5 - جزایر فارو صفر
* گرجستان 2 - اسکاتلند صفر
* فرانسه 2 - لیتوانی صفر
رده بندی: 1- فرانسه 25 امتیاز، 2- اسکاتلند 24 امتیاز ، 3- ایتالیا 23 امتیاز (یک بازی کمتر)

گروه C:
* مالت2 - مولداوی3
* ترکیه صفر - یونان یک
* بوسنی و هرزگوین صفر - نروژ 2
رده بندی: 1- یونان 25 امتیاز، 2- نروژ 20 امتیاز ، 3-ترکیه 18 امتیاز
- یونان صعود کرد

گروه D:
*سان مارینو یک - ولز 2
* ایرلند یک - قبرس یک
* آلمان صفر - جمهوری چک 3
رده بندی:1- چک 23 امتیاز، 2- آلمان 23 امتیاز، 3-جمهوری ایرلند 16 امتیاز
- چک و آلمان صعود کردند

گروه E:
* روسیه 2 - انگلستان یک
* مقدونیه 3 - آندورا صفر
رده بندی: 1- کرواسی 26 امتیاز، 2- انگلستان 23 امتیاز(یک بازی بیشتر)، 3- روسیه 21 امتیاز

گروه F:
* دانمارک 3 - لتونی یک
* لیختن اشتاین 3 - ایسلند صفر
* سوئد یک - ایرلند شمالی یک
رده بندی: 1-سوئد 23 امتیاز، 2- اسپانیا 22 امتیاز ، 3- دانمارک 17 امتیاز

گروه G:
*لوکزامبورگ صفر - رومانی 2
* هلند 2 - اسلوونی صفر
* آلبانی یک  - بلغارستان یک
رده بندی: 1- رومانی 26 امتیاز، 2- هلند 23 امتیاز، 3- بلغارستان 19 امتیاز
- رومانی صعود کرد

کد مطلب 570428

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