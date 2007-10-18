توسعه علمی و فرهنگی کشور در گرو انضباط اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار غلامعلی نکوئی صبح امروز در مراسم نواختن زنگ انضباط اجتماعی در دبیرستان عصمتیه بیرجند افزود: با اشاره به اینکه آموزش و پرورش خراسان جنوبی تعامل بالای با ناجا دارد اظهارداشت: بی‌ نظمی و وجود ناهنجاری‌ های رفتاری در اجتماع و خانواده باعث دور شدن از اهداف می شود از این رو باید تلاش کنیم در راستای رسیدن به اهداف چه در سطح خانواده و چه در سطح کلان کشور انضباط اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی، دانش آموزان را نمایندگان مردم در برقراری امنیت و انظباط اجتماعی دانست و اظهار داشت: دانش آموزان باید با رفتار درست خود، شهروندان منظم فردا باشند.