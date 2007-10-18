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۲۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۹

توسعه علمی و فرهنگی کشور در گرو انضباط اجتماعی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی گفت: توسعه علمی و پیشرفت فرهنگی کشور در گرو انضباط اجتماعی افراد آن جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار غلامعلی نکوئی صبح امروز در مراسم نواختن زنگ انضباط اجتماعی در دبیرستان عصمتیه بیرجند افزود: با اشاره به اینکه آموزش و پرورش خراسان جنوبی تعامل بالای با ناجا دارد اظهارداشت: بی‌ نظمی و وجود ناهنجاری‌ های رفتاری در اجتماع و خانواده باعث دور شدن از اهداف می شود از این رو باید تلاش کنیم در راستای رسیدن به اهداف چه در سطح خانواده و چه در سطح کلان کشور انضباط اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی، دانش آموزان را نمایندگان مردم در برقراری امنیت و انظباط اجتماعی دانست و اظهار داشت: دانش آموزان باید با رفتار درست خود، شهروندان منظم فردا باشند.

سردار نکوئی از نیروی انتظامی به عنوان هدایتگر و ناظر رفتار اجتماعی یاد کرد و یادآورشد: شهروندان به ویژه دانش آموزان باید برای اصلاح رفتار اجتماعی، پلیس خود باشند.

کد مطلب 570430

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