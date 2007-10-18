مدیر امور کتابخانه های آذربایجان شرقی: 110 میلیون اعتبار برای خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی تبریز درخواست شد

حسن خدایی سیه رود - مدیر امور کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی - در گفتگو با خبرنگار مهر، از درخواست اعتباری بالغ بر 110 میلیون تومان برای خرید کتاب از پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز خبر داد و گفت: پنج شنبه هفته گذشته طی دو نامه رسمی، هم از دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی و هم از استاندار آذربایجان شرقی این میزان اعتبار را درخواست کردیم. با این وجود تاکنون به درخواست ما هیچ جوابی داده نشده است.

خدایی اضافه کرد: ما برای تامین منابع هر کتابخانه یک میلیون تومان درنظر گرفته ایم که با توجه به فعالیت 110 کتابخانه عمومی در استان، اعتبار درخواستی ما هم 110 میلیون تومان است.

به گزارش مهر، پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با حضور بیش از هزار ناشر داخلی و خارجی و با همکاری استانداری، شهرداری تبریز، نهادها، ادارات و کارخانجات استان آذربایجان شرقی از سوم تا هشتم آبان ماه و در محل دائمی نمایشگاه های بین الملی تبریز برگزار می شود.