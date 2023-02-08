به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اسلامی در آئین رونمایی از کتاب یاوران امام به روایت اسناد ساواک آیت اله سید حسن موسوی شالی که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات آمفی تاتر دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: آیت الله شالی مصداق هدایت و تعبد در دین بودند ایشان حلال را حلال و حرام را حرام می‌دانست.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان عنوان کرد: ایشان از تعبد خاصی برخوردار بود و بسیار اهل ذکر، مناجات به ویژه مناجات شب‌های چهارشنبه در جمکران بودند.

وی افزود: آیت الله شالی بسیار به تعلقات معنوی توجه داشتند و در عرصه حوزه علمیه و پرورش طلبه خوش درخشیدند چنانچه بسیاری از طلاب اثرگذار در دامان ایشان پرورش یافتند.

این مسئول تاکید کرد: ایشان مبارزه و مجاهد به ویژه در مسیر انقلاب را وظیفه لاینکف خود می‌دانستند و در نجف اشرف در کنار مرحوم امینی و نواب صفوی اقدامات توصیف ناپذیری انجام دادند.

وی ادامه داد: ایشان مبانی دینی خود را در نجف اشرف به نحو احسن سپری کردند و صلاحیت اصلاح فتوا را داشتند و با دیدن موانع اصلاح فتواهای سنگین را انجام می‌دادند.

این مسئول ابراز کرد: ایشان طی دستور ساواک ممنوع المنبر بودند و ارتش به سبب وجود ایشان تمام باغ‌های شال را طی محاصره قرار دادند تا اینکه ایشان به تاکستان دعوت شدند و از آنجا مجدد فعالیت‌های خود را از سر گرفته و تبلیغ و ترویج را آغاز کردند.

وی در پایان گفت: ایشان چهره بارز و شاخص در استان زنجان و بعدها در قزوین بودند که مکتوب کردن کتاب ایشان خدمت بزرگی به مبارزه و نهضت است و هیچگاه فراموش نمی‌شود و در تاریخ می‌ماند.