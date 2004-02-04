آن همه ارتقاي فني سينماها چرا ديده نمي شود

ازهمان ابتداي شروع به كار سينماي ويژه رسانه هاي گروهي ، خبرنگاران و نمايندگان رسانه ها با تعجب هر چه تمامتر در برابر تصوير و صداي نه چندان مناسب سينماي استقلال قرار گرفتند و از اين همه بي توجهي دست اندركاران متعجب شدند. اين نكته از همان فيلم هاي اول جشنواره شكل نازيباي خود را به خبرنگاران نشان و آنجا كه مسوول آپاراتخانه در هنگام نمايش فيلم "رسم عاشق كشي" از محل خود بيرون آمد و با سر و صداي زياد سعي در تنظيم تصويري كرد كه مانند تلويزيون بدون آنتن پله پله شده بود و چشمان كم اهميت خبرنگاران و منتقدان را آزار مي داد(!) وارد مرحله اي جديد و البته بسيار جالب شد. چون فرداي همان روز وقتي فيلم "او" با تغيير ناگهاني در نوبت اول اكران شد ، تصوير غير شفاف (فلو) فيلم كه بخش صاف و مشخص آن از وسط تصوير آغاز و درگوشه ها مات و نامناسب مي شد و تمركز بينندگان را به هم زد، صداي نامناسب مزيد بر علت شد. آن هم براي فيلمي كه صدا برداري بسيار دشواري داشته و به جهت مستند - داستان بودن وابستگي فيلم به صدا غير قابل انكار است.

جالب تر آنكه بدانيم سينما استقلال مجهز به صداي دالبي ساروند ديجيتال است و به طور طبيعي بايد صدا شفاف و فراگير باشد. اما انگار موضوع برعكس شده بود و صداي ناصافي كه به جاي فراگيري بر سر مخاطب مي كوبيد، بدون ترديد تاثير نامناسبي هم بر قضاوت مخاطبان سخت گير سينماي رسانه ها ي گروهي مي گذارد كه اين مساله در مطالب آنها بازتاب خواهد يافت.

اصولا تاكنون دست اندركاران و مسوولين اجرايي جشنواره فيلم فجر تا چه اندازه به آثار تخريبي اين اشكال هاي تكرار شونده برمخاطب خود توجه نشان داده اند و نسبت به گرفتن آمار يا حداقل مقايسه هاي تطبيقي نسبت به زماني كه فيلم با صدا و تصوير خوبي پخش مي شود، تلاش و اهتمام جدي و قابل ذكري از خود نشان داده اند تا حداقل اگر قضاوتي در مورد فيلمي كه اكران نشده و جشنواره، اولين نمايش رسمي آن است ، از سوي ارباب جرايد و رسانه ها صورت مي گيرد، به حقيقت امر نزديك باشد و باعث ايجاد نوعي حس بدبيني در تماشاگران بالقوه سينما نگذارند.

اين مساله همواره به طرق مختلف مطرح شده است كه تاثير اطلاع رساني و نقد و تحليل هاي فعالان در رسانه هاي گروهي تا چه اندازه است . اما بدون ترديد اين تاثير را نمي توان انكار كرد. چنان كه بسيار بوده اند فيلم هايي كه به خاطر وجود نقدهاي بد (به عمد يا به سهو) دچار ركود و رويگرداني گيشه شده اند كه در مجموع براي سينماي كشور ما - هيچ نتايج مثبت و خوبي هم در پي نداشته است.