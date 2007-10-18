کوشنر با ولید المعلم گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، " برنارد کوشنر" در این گفتگو، همچنین "ولید المعلم" را در جریان ماموریت سه وزیر امور خارجه فرانسه، اسپانیا و ایتالیا درباره لبنان قرار داد.



وزیران سه کشور اروپایی یاد شده قرار است برای تشویق گروه های لبنانی به توافق بر سر انتخاب رئیس جمهوری، طی روزهای جمعه و شنبه از بیروت دیدار کنند.

وزیر امور خارجه سوریه نیز بر حمایت این کشور از تمام تلاشهایی که با هدف ایجاد توافق میان لبنانی ها انجام می شود و نیز تمایل این کشور به برقراری امنیت و ثبات در لبنان، تاکید کرد.

معلم همچنین از اعلام آمادگی سوریه برای گفتگو با فرانسه برای گسترش روابط دوجانبه و مشارکت در ایجاد راه حلهایی برای حل و فصل مسائل موجود در منطقه به گونه ای که تضمین کننده امنیت و ثبات در آن باشد، خبر داد.