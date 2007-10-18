کارشناسان تئاتر کودک در گفتگو با مهر : تئاتر به یک سازمان مستقل و منسجم نیاز دارد / تئاتر کودک نیازمند آموزش تخصصی است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست آسیب شناسی تئاتر کودک که با حضور مرتضی حیدری رئیس مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عادل بزدوده کارگردان و مدرس دانشگاه و مریم کاظمی بازیگر و کارگردان تئاتر در خبرگزاری مهر برگزار شد، حیدری ضمن بیان این مطلب گفت: "متأسفانه به دلیل نبود شناخت کافی از این هنر در جامعه ما، تئاتر در زمان های مختلف تبدیل به ابزاری برای پیشبرد اهداف افراد و جریان ها شده است. تئاتر در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته و تئاتر کودک هم از این امر مستثنی نیست."

وی با اشاره به نبود شناخت درست از تئاتر به عنوان یکی از دلایل مهجور بودن این هنر در کشور عنوان کرد: "چون تئاتر کلمه ای خارجی است در ذهن سیاستگذاران ما پدیده ای وارداتی تلقی می شود در حالی که این بزرگترین اشتباه است. تئاتر همواره با انسان بوده و همزاد وی است. متأسفانه سیاستگذاران جامعه ما تئاتر را باور ندارند و به این موضوع که می توان بسیاری از مشکلات جامعه را با تئاتر حل کرد، اعتقادی ندارند."

مرتضی حیدری - عادل بزدوده - مریم کاظمی

وی به ضرورت داشتن سازمانی برای تئاتر تأکید کرد و توضیح داد: "برای رشد جسم و بدن سازمان تربیت بدنی داریم، برای فکر نیز باید سازمانی تشکیل شود ولی شاهد این هستیم که تئاتر دارای نقشی حاشیه ای در کشور ما شده است. وجود جشنواره های مختلف نیز مؤکد این امر است که تئاتر نیازمند یک سازمان مستقل است. تئاتر می تواند اندیشه اندیشمندان را ورز دهد و کشور ما نیاز به سازمان اندیشه ورزی دارد."

رئیس مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون خاطرنشان کرد: "این درست نیست که تئاتر را جزو وظایف دسته دوم سازمان های دولتی معرفی کرد. متأسفانه در همه سازمانها مدیریت میانه تئاتر را اداره می کند که حرکت درستی نیست. اگر تئاتر هنوز وجود دارد به خاطر فعالیت هنرمندان عزیز و دلسوزی است که با عشق و علاقه و با جان خود چراغ آن را روشن نگاه داشته اند."

حیدری تئاتر و جایگاه هنرمند این عرصه را مقدس معرفی کرد و وظیفه وی را رفع مشکلات و ابهامات موجود در جامعه و ارائه راه حل برای آنها و رهایی جامعه از افسردگی و گرفتاری دانست و تصریح کرد: "تئاتر مادر همه هنرهاست و برای پرواز نیاز به دو بال آموزش و پرورش دارد. من به این باور رسیده ام که اگر پژوهش در کار ما نباشد نمی توانیم کاری را ارایه دهیم که مورد توجه قرار گیرد. در دانشگاه ها به صورت تخصصی تئاتر کودک تدریس نمی شود و نظام آکادمیک ما از این قضیه دور است."

عادل بزدوده با اعلام اینکه بیشتر بزرگان تئاتر کودک و نوجوان پرورش یافته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند، یادآور شد: "همه این بزرگان آموزش صحیح دیدند و می دانستند که چگونه از اطلاعات خود برای آینده بهره گیرند ولی متأسفانه هم اکنون در این امر وقفه ایجاد شده است. هنرمندان و مدیران لازم و ملزوم هم هستند و ما مدام اعلام می کنیم که تا پژوهش نباشد این وقفه وجود خواهد داشت."

وی افزود: "سیاستگذاران ما تئاتر را در سبد زندگی مردم نمی بینند، در غیر این صورت با این شیوه می توان کودکان و نوجوانان را به لحاظ فرهنگی و هنری آماده کرد و پرورش داد؛ چون آینده متعلق به کودکان است. اتاق فکر باید به درستی شکل گیرد و عناصر تشکیل دهنده آن باید آشنایی لازم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی را داشته باشند."

مریم کاظمی نیز مسایل اقتصادی را از مشکلات عمده تئاتر کشور عنوان کرد و گفت: "ما باید کالبد شناسی تئاتر و چگونگی رکود آن را بدانیم تا بتوانیم قدمی برای بهبود آن برداریم. بخشی از مشکلات بیرونی هستند و بخشی نیز به خود ما برمی گردد. ما باید نگاهی به ساختار تئاتر کشورمان داشته باشیم و شاید باید خود را بازسازی کنیم و از اتفاقات این سالها استفاده نماییم."

وی خاطرنشان کرد: "تئاتر بدون تماشاگر معنی ندارد، ولی بدون تماشاگر حضور دارد. اگر ما مخاطب تئاتری نداریم به این خاطر است که به هنرمند دیکته می شود که چه کاری را انجام دهد و به همین خاطر فقط جذابیت های حاشیه ای مانند دعوت از هنرمندان سینما، استفاده از حرکات فرم و کارهای حاشیه ای دیگر انجام می شود. در صورتی که تماشاگر می خواهد زاویه دید هنرمند به مشکلات جامعه و زندگی را ببیند."

کاظمی تصریح کرد: "کسانی که پشت درهای بسته برای جشنواره ها برنامه ریزی می کنند پارامترهای اصلی زندگی را در نظر نمی گیرند. اول باید روی استراتژی، تاکتیک و اندیشه بحث کرد و بعد به موارد دیگر رسید. ما همیشه از انتها به اول می رسیم و همه کارها هیاهویی برای هیچ است. تئاتر کودک یک زیر بناست، ولی متأسفانه محتوای آن مانند تئاتر بزرگسال کمرنگ و فرم جایگزین آن شده است."

مرتضی حیدری معتقد است تئاتر قالبی است که در هر عصر و زمان جایگاه خود را دارد و بسته به آفرینش است. وی در این باره گفت: "بعد اقتصادی در این بین تأثیرگذار است. در حال حاضر امنیت روانی برای هنمنرد وجود ندارد و نمی توان برنامه ریزی مناسبی انجام داد. خط قرمزهای خود ساخته بیشتر از حوزه های دیگر آزار دهنده است. شورای تصویب متون شرایط مشخصی ندارد و این مسئله به هنرمند فرصت کافی برای اندیشیدن در حوزه های مختلف را نمی دهد. به نظر من فکر ناب قیمت دارد و جامعه بشری خریدار آن است."

حیدری گردش کار در حوزه تئاتر را بسیار گسترده دانست و متذکرشد: "اگر از این گستردگی غفلت شود، تئاتر تبدیل به یک صنعت می شود. تئاتر ما توسعه نیافته است و باید پله های توسعه را گام به گام طی کند. ما در تئاتر در بخش سخت افزاری ضعف زیادی نداریم ولی فاقد مهندسی فرهنگی هستیم."



در ادامه نشست، بزدوده با بیان اینکه تئاتر کودک در کشور ما برای طی کردن پله‌های رشد و ترقی نیازمند توجه به دو عنصر آموزش و پژوهش است، گفت: "وقتی من قصد کارگردانی یک نمایش را دارم، وقتی به بازیگران نمایشنامه را می دهم، از آنها درباره ریشه اثر می پرسیم و پیش از اینکه کار را بر روی متن شروع کنیم به آنها تکلیف می کنم که ابتدا به مطالعه ریشه های این اثر بپردازند و سپس در پی اجرای نمایش باشند."

وی با بیان نمونه ای اظهار داشت: "من زمانی قرار شد یک نمایشنامه را اجرا کنیم که داستان آن از روی کلیله و دمنه نوشته شده بود. من به بازیگران اثر توصیح کردم، متن اصلی را تمرین کنیم و سپس سراغ نمایشنامه مورد نظر برویم. این موضوع در ابتدا برای گروه بسیار دشوار بود، اما در ادامه آنها تمایل پیدا کردند تا اصل قصه کلیله و دمنه را اجرا کنیم."

این کارگردان با تاکید بر اینکه اهالی تئاتر کمتر به مطالعه و تحقیق اقدام می کنند، توضیح داد: "توجه به این مسایل باعث تحکیم زیرساخت های فکری تئاتری ها می شود. اما تعداد کمی از اهالی این رشته توجه کافی نشان می دهند درباره اینکه یک نمایشنامه به جهت تاریخی یا اجتماعی از چه پیش زمینه ای برخوردار است. وظیفه یک کارگردان این است که سطح اندیشه بازیگرانش را افزایش بدهد."

بزدوده تاکید کرد: "یک هنرمند باید ایدئولوژی داشته باشد. در غیر این صورت حتی برای خود نیز کاری نمی تواند انجام بدهد. چه برسد به اینکه بتواند اندیشه ای را به مخاطب انتقال دهد. در حال حاضر ما به آدم های اندیشمند و خلاق تئاتری نیاز داریم. البته بخشی از این اندیشه گرایی در آموزش های دوره پیش دبستانی و دبستانی نهفته است که باید به کودکان انتقال پیدا کند."

وی با بیان اینکه در بین اهالی تئاتر توجه به مسایل مادی بسیار فراگیر شده است، اظهار داشت: "ما ساده انگار و کم مطالعه شده ایم. این موضوع باعث می شود که جوانان ما از فعالیت های گسترده پیشکسوتان و پایه گذاران این عرصه بی اطلاع باشند. الان در ذهن بیشتر تئاتری ها این موضوع وجود دارد که نمایشی را اجرا کنند و چند ماه بعد پول آن را بگیرند."

این تئاتری ادامه داد: "زنگ خطر در تئاتر را باید از دهه 70 به صدا در می آوردیم. کم سوادی تئاتری های ما تقصیر خودشان نیست. شرایط باید به گونه ای فراهم شود که امکان مطالعه و تحقیق را برای این گروه فراهم کند. وقتی بسیاری از دستاندرکاران این بخش فرصت مطالعه آثار شاعران و نویسندگان قدیمی همانند غزلیات حافظ، شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی یا آثار نظامی گنجوی را ندارند."

این مدرس دانشگاه به ذکر نمونه ای در این زمینه پرداخت و گفت: "من یک دوره برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد انیمیشن سازی واحد بازیگری را تدریس می کردم. وقتی از دانشجویان پرسیدم که چقدر تئاتر دیده اند، آنها اظهار بی تفاوتی می کردند یا وقتی بازدید از نمایشگاه عکس و نقاشی پرسیدم، بی علاقه بودند. این یعنی بی سوادی."

بزدوده راجع به اینکه در شرایط کنونی چه کاری باید انجام داد، توضیح داد: "اگر در زمینه تئاتر، آیین نامه ای شبیه آنچه در دیگر رشته ها وجود دارد - همانند نظام پزشکی - با بیان دقیق جزییات ارایه شود، شرایط این بخش نیز تغییر می کند. بر اساس آیین نامه پزشکی هر کسی اجازه ندارد وارد اتاق جراحی شود. فقط یک متخصص قلب می تواند به جراحی در این زمینه بپرازد. اما در حال حاضر هر کسی می تواند وارد عرصه تئاتر کودک شود."

وی ادامه داد: "گاهی یک جوان که به تازگی در رشته تئاتر دانش آموخته شده است، به اجرای تئاتر کودک می پردازد. این شخص چنان ضربه ای به خود و تئاتر کودک می زند که تاثیر آن 20 سال بعد خود را نشان می دهد. چون همان کودکانی که چنین نمایشی های بی کیفیتی را دیده اند، هم روی اندیشه های آنها تاثیر منفی می گذارد و هم اینکه نسبت به تئاتر بدبین می شود."

این کارگردان با تاکید بر سپردن کار به کارشناسان و پیشکسوتان اعلام کرد: "مدیریت کلان کشور باید به مسایل موجود در تئاتر کودک توجه نشان بدهد. ما در زمینه تئاتر کارشناسان باتجربه و صاحب اندیشه داریم، اما استفاده چندانی از آنها نمی شود. وقتی یک تئاتری که عضو یک نهاد فرهنگی است پس از 30 فعالیت یعنی درست زمانی که به ثمر نشسته است، بازنشسته می شود."

مرتضی حیدری مدیر تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تاکید بر اینکه در ساختار کلی نیازمند شکل دادن سازمان تئاتری هستیم، گفت: "نمایش همزاد انسان است و توجه بشر به این هنر ریشه در تاریخ دارد. آنهایی که امروز برای تئاتر لب کج می کنند، 20 سال بعد مفهوم نیشخند خودشان را می فهمند. زمانیکه مشکلات فرهنگی کشور افزایش پیدا کرد."

وی ادامه داد: "باید ضرورت حضور نهادهای دولتی و خصوصی در عرصه فرهنگ مشخص شود. وزارت ارشاد، خانه تئاتر، خانه هنرمندان، نهادهای مدنی و سایر گروه هایی که در این بخش حضور دارند، چه اندازه موثر بوده اند. اگر به جای این تعداد نهاد که به صورت پراکنده متولی تئاتر هستند یک سازمان تئاتر مستقل تشکیل شود، به عنصر آموزش هم می تواند توجه کافی داشته باشد."

این مدیر به سایر وظایف یک سازمان تئاتری اشاره کرد و اعلام کرد: "به کارگیری آخرین روش های علمی در عرصه تئاتر، جمع آوری پیشینه هنرمندان و پیشکسوتان و برپایی موزه و نمایشگاه می تواند به صورت منسجم انجام شود و شرایط توسعه و ترقی تئاتر را فراهم بیاورد. الان حتی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز فعالیت تئاتر جزو وظایف دست چندم محسوب می شود."

وی با بیان اینکه توسعه تئاتر می تواند کارآفرین باشد، توضیح داد: "5 سال پیش ایجاد یک شغل پایدار در عرصه صنعت وکشاورزی نیاز به 30 میلیون تومان سرمایه گذاری برای هر فرد داشت. در حالی که تئاتر با بودجه به مراتب کمتر می تواند ایجاد اشتغال و فعالیت افراد مختلف را فراهم بیاورد. بسیاری از مسایل و مشکلات جامعه در عرصه تئاتر می تواند مطرح شود و حتی به دادن راهکار منجر شود."

حیدری با اعمال نگاه سلیقه ای در زمینه اجرای نمایش های کودک اظهار داشت: "برخی مواقع یک نمایش یا نمایشنامه در یک مرکز فرهنگی رد می شود، در جای دیگری مورد تایید قرار می گیرد و حتی به جهت مالی حمایت می شود. این موضوع نشان می دهد که سیاستگذاری یکپارچه فرهنگی در این بخش وجود ندارد و مدیران تئاتر هر مرکز فرهنگی با توجه به افکار و اندیشه های خود اقدام به فعالیت می کنند."

مدیر تئاتر کانون در خصوص ارتباط با مراکز دانشگاهی برای تربیت افراد متخصص گفت: "ما سال گذشته به دانشگاه تهران رفتیم تا بر اساس طرح جامعه تئاتر کودکان و نوجوانان در زمینه ارتباط آموزشی میان کانون و دانشکده های تئاتر فعالیت هایی را انجام بدهیم، اما این فعالیت ها به نتیجه نرسید. بخشی از این مشکل به اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مربوط می شود که باید تغییراتی در آن صورت بگیرد."

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مهندسی فرهنگی اظهار داشت: "این فرمایشات باید با حساسیت اهالی فرهنگ و هنر مواجه می شد، اما همه چیز با برگزاری یک سمینار به پایان رسید. مهندسی فرهنگی زمانی محقق می شود که در زمینه مسایل و موضوع های مختلف این بخش تغییراتی اعمال شود که باعث رشد اندیشه ای دستاندرکاران این بخش و در نتیجه تاثیر بر مخاطب شود."

حیدری خاطر نشان کرد: "بسیاری از خانواده تئاتر را فقط سرگرمی می دانند. در حالی که تئاتر هم جنبه سرگرمی دارد و هم از فکر و اندیشه برخوردار است، اما متاسفانه تلویزیون ذایقه ها را تغییر داده است. هنرمندان ما باید اجر گذاشته شوند و از آنها برای انتقال مفاهیم بزرگ و انسانی در قالب ارایه یک نمایش با کیفیت استفاده شود. باید این باور به وجود بیاید که تئاتر پیام رسان فرهنگی است و فکر و اندیشه ایرانی می تواند همه را تحت تاثیر قرار بدهد."

مریم کاظمی بازیگر و کارگردان تئاتر، راجع به اهمیت توجه به کیفیت مضمون نمایش های کودک گفت: "ما به این خاطر نمایش ارایه می کنیم تا منشا اثر شود و به کودک شهامت، جرات و جسارت حرف زدن بدهد. آثار این بخش باید صادق بودن در همه شرایط را به کودکان انتقال دهند. مسایل بزرگ جهانی را با بیانی ساده و کودکانه مطرح کنند، نه اینکه فقط به توصیه مفید بودن مسواک زدن توجه نشان بدهند."

وی ادامه داد: "اگر تئاترها بر اساس انتقال مفاهیم بزرگ و ارزشمند شکل بگیرد و در صورتی که استمرار پیدا کند، می تواند در طولانی مدت تاثیرگذار باشد. در حالی که اکنون سالن های تئاتر تبدیل به نمایشگاه هایی شده اند که یک نمایش جای نمایش دیگر را در آن می گیرد. در حال حاضر روی فعالیت جوانان تاکید نمی شود و همه تداوم کار تئاتر را از قدیمی ها می خواهند و تبلیغات روی آنها انجام می شود."

این کارگردان با تاکید بر وجود توجه به روابط توضیح داد: "الان وقتی یک جوان می خواهد اثری را روی صحنه ببرد فقط 20 درصد روی توانایی های خود می تواند حساب کند و تا 80 درصد باید از رایزنی های پشت پرده بهره بگیرد. حتی تعریف عنوان حرفه ای هم اشتباه است. همه جوانها فکر می کنند اگر کارشان در تئاتر شهر اجرا شود، حرفه ای محسوب می شوند. در حالی که حرفه ای کسی است که کارش را به خوبی بلد است."

وی یادآور شد: "کار مدیری که در عرصه فرهنگ کار می کند، فرهنگ سازی است. بنابراین مدیر چنین عرصه ای باید بر اساس تخصص انتخاب شود و کمتر مسایل سیاسی مورد توجه قرار بگیرد. اینکه همه می خواهند نمایش پر تماشاگر باشد شرایط به سمتی حرکت می کند که تئاتر تجاری شود."